Renato Zero si esibirà stasera, 11 marzo 2023, a Firenze, con una nuova data del suo tour “Zero a zero – Una sfida in musica“. Il cantautore, reduce dai concerti di settembre/ottobre 2022 al Circo Massimo a Roma, si esibirà in 10 città italiane ancora a Firenze, oggi, e poi Conegliano (14 marzo), Torino (17-18 marzo), Mantova (21-22 marzo), Bologna (25-26 marzo), Pesaro (7 aprile), Milano (11-12-15 aprile), Livorno (18-19 aprile), Eboli (22-23 aprile) fino alle quattro date conclusive nella sua Roma (28-29-30 aprile e 3 maggio). “Siete la fotografia più bella che ci possa essere, sempre allo stesso posto con la stessa passione, la stessa vivacità, la stessa freschezza. Perché la vita vuole movimento. Questo significa essere Zerofolli”: con queste parole Zero ha salutato i suoi fan nella prima data a Firenze, portando sul palco i brani che hanno segnato i suoi oltre 55 anni di carriera e tutto il suo mondo di artista rivoluzionario, catalizzatore di energie ed entusiasmo. A seguire potete leggere la scaletta del concerto e le informazioni sui biglietti ancora disponibili sulla data al Mandela Forum, a Firenze.

Renato Zero, Firenze, 11 marzo 2023, la scaletta del concerto

Ecco la scaletta del concerto al Mandela Forum a Firenze in programma sabato 11 marzo 2023 dalle 21.

Questo bellissimo niente

Io uguale io

Vivo

Niente trucco stasera

Svegliatevi poeti

Troppi cantanti pochi contanti

Marciapiedi

Morire qui

Spiagge

Ufficio reclami

Nei giardini che nessuno sa

Mentre aspetto che ritorni

Più su

Scegli adesso oppure mai

Fortunato

Matti

La favola mia

A braccia aperte

Magari

Rivoluzione

Fammi sognare almeno tu

Un po’ d’azzurro

Amico

Singoli / Segreto amore / Oltre ogni limite / Sorridere sempre

Vizi e desideri

Siamo eroi / Artisti / Sogni di latta / Dimmi chi dorme accanto a me

Sesso o esse

Cercami

I migliori anni della nostra vita

Zero a Zero

Il cielo

Renato Zero, Firenze, 11 marzo 2023, info biglietti

Per la data di stasera, 11 marzo 2023, a Firenze, sono ancora disponibili 37 biglietti per il primo settore al prezzo di 95.40 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto dei biglietti.

Mandela Forum, Firenze, come arrivare

Ecco come arrivare al concerto di Renato Zero al Mandela Forum a Firenze:

In autobus

Linee 10, 17, 2

In aereo

Dall’aeroporto In autobus: Collegamenti Aeroporto/Stazione S.Maria Novella: ogni mezz’ora con la linea ‘Volainbus’.

Dalla Stazione S. Maria Novella al Mandela Forum autobus di linea n° 10 (direzione Settignano) e n°17

Se si arriva in auto, invece:

Dall’autostrada A1 Uscita Firenze Sud: raccordo fino al termine in corrispondenza del semaforo. Qui tenersi a sinistra seguendo le indicazioni per Firenze Città e Stadio. Percorrere Lungarno Aldo Moro e Lungarno Colombo. Svoltare a destra in Via del Campofiore. Proseguire oltre Piazza Alberti, passare sopra il cavalcavia ferroviario e continuare diritto (Via Lungo l’Affrico); dopo il secondo semaforo tenersi a sinistra e svoltare alla seconda traversa a sinistra imboccando Viale Cialdini che conduce all’ingresso principale del Mandela Forum (Viale Paoli)