Dopo le 4 date a Firenze, Renato Zero si esibirà stasera, 14 marzo 2023, a Conegliano (Tv), alla Zoppas Arena. Per riabbracciare il suo pubblico che non ha mai smesso di sostenerlo, da marzo a maggio il cantautore girerà l’Italia portando nei principali palazzi dello sport tutto il suo mondo di artista rivoluzionario, autentico catalizzatore di energia ed entusiasmo. Nelle scorse ore, dopo i live in Toscana, l’artista ha ringraziata il pubblico condividendo alcuni scatti delle serate, accompagnati da una dichiarazione d’amore verso il suo fedele pubblico:

Ho ancora gli occhi carichi dei vostri sguardi. Della vostra dolcezza e della grande stima e rispetto che nutrite per me, da sempre.

Sono emozioni necessarie, meravigliose e indimenticabili!

Il nostro è vero AMORE!

Renato & Zero

Renato Zero non ha mai nascosto la gioia e l’entusiasmo di tornare ad esibirsi dal vivo dopo i due anni di stop legati al Covid-19. E così, in seguito al trionfo delle date al Circo Massimo, ecco i concerti nei Palasport con il tour “Zero a Zero – Una sfida in musica“:

“ZERO a ZERO

Il risultato di “Una sfida in musica” tra i due eterni contendenti: Renato & Zero.

Sarà un tour… tutto da vivere!

Un bel pareggio ci vorrebbe proprio per mettere d’accordo pubblico e privato di un Renato che ha deciso di sdoppiarsi dal 1966 fino ad oggi. Uno bazzicava vicoli, piazze, quartieri e città. Da nord a sud. Da est ad ovest. In abiti borghesi ovviamente, raccogliendo segreti e storie di vita di ogni genere. L’altro lo attendeva per mettere nero su bianco, con parole e musica, quelle osservazioni e porzioni di umanità così necessarie allo scopo. Una scommessa difficile. Un confronto continuo. Cercando di non mettere in imbarazzo chi, ignaro di essere oggetto di una sorta di perquisizione benevola, avrebbe potuto non gradire quel tipo di stalkeraggio. Furono i pronostici, non proprio incoraggianti, a suggerire a quei due di fare “ditta” e partire proprio da quello Zero. Oggi i due imprudenti festeggiano le nozze di smeraldo di fronte al loro amatissimo, nonché fedelissimo, pubblico!

Che dire: Finché c’è Zero c’è alleanza. E quindi vinca chi avrà più costanza!!!

Buon tour incorreggibili ragazzi.”

A seguire potete trovare tutte le informazioni sulla scaletta del concerto a Conegliano e le informazioni sui biglietti.

Renato Zero a Conegliano, biglietti (14 marzo 2023)

Non è disponibile l’acquisto online per i biglietti della data a Conegliano, come potete vedere cliccando qui.

Renato Zero a Conegliano, la scaletta del concerto (14 marzo 2023)

Il concerto di Renato Zero a Conegliano inizierà alle 21. Ecco, a seguire, l’ordine di esecuzione dei brani. Si parte da “Questo bellissimo niente” passando tra alcuni pezzi più recenti e i grandi classici del suo repertorio. Come da tradizione, a chiudere il live l’intensa “Il cielo” con un grande velo azzurro pronto a percorrere le file del pubblico e ‘racchiuderlo’ in una cornice momentanea.

Questo bellissimo niente

Io uguale io

Vivo

Niente trucco stasera

Svegliatevi poeti

Troppi cantanti pochi contanti

Marciapiedi

Morire qui

Spiagge

Ufficio reclami

Nei giardini che nessuno sa

Mentre aspetto che ritorni

Più su

Scegli adesso oppure mai

Fortunato

Matti

La favola mia

A braccia aperte

Magari

Rivoluzione

Fammi sognare almeno tu

Un po’ d’azzurro

Amico

Singoli / Segreto amore / Oltre ogni limite / Sorridere sempre

Vizi e desideri

Siamo eroi / Artisti / Sogni di latta / Dimmi chi dorme accanto a me

Sesso o esse

Cercami

I migliori anni della nostra vita

Zero a Zero

Il cielo

Zoppas Arena, Conegliano, Come arrivare in auto e con i mezzi

A seguire, ecco le informazioni su come arrivare allo Zoppas Arena di Conegliano:

In autobus: Bus n.6 direzione Stazione FS De Gasperi. Da qui treno direzione Treviso + Treno direzione Belluno (scendere a Conegliano).

In treno: Linea Venezia-Belluno o Venezia-Trieste (via Udine). Fermata Conegliano.

In auto: A27 Autostrada Belluno-Venezia, uscita Conegliano.

Per quanto riguarda i parcheggi, adiacente al palazzetto c’è un ampio spazio disponibile per auto e pullman.