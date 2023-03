Concerto di Renato Zero, stasera, 17 marzo 2023, al Pala Alpitour a Torino con una ricca scaletta. Il cantautore continua, con successo, il suo “Zero a Zero – Una sfida in musica tour”, dopo il grande successo e l’immenso riscontro ottenuto a fine settembre/inizio ottobre 2022 quando si era esibito -dal vivo- al Circo Massimo a Roma. Dopo quelle tappe, ecco qualche mese dopo una serie di date in tutta Italia per rivivere i grandi successi della sua carriera e le ultime produzioni. Queste le parole condivise da Renato Zero alla vigilia della partenza del tour:

“ZERO a ZERO

Il risultato di “Una sfida in musica” tra i due eterni contendenti: Renato & Zero.

Sarà un tour… tutto da vivere!

Un bel pareggio ci vorrebbe proprio per mettere d’accordo pubblico e privato di un Renato che ha deciso di sdoppiarsi dal 1966 fino ad oggi. Uno bazzicava vicoli, piazze, quartieri e città. Da nord a sud. Da est ad ovest. In abiti borghesi ovviamente, raccogliendo segreti e storie di vita di ogni genere. L’altro lo attendeva per mettere nero su bianco, con parole e musica, quelle osservazioni e porzioni di umanità così necessarie allo scopo. Una scommessa difficile. Un confronto continuo. Cercando di non mettere in imbarazzo chi, ignaro di essere oggetto di una sorta di perquisizione benevola, avrebbe potuto non gradire quel tipo di stalkeraggio. Furono i pronostici, non proprio incoraggianti, a suggerire a quei due di fare “ditta” e partire proprio da quello Zero. Oggi i due imprudenti festeggiano le nozze di smeraldo di fronte al loro amatissimo, nonché fedelissimo, pubblico!

Che dire: Finché c’è Zero c’è alleanza. E quindi vinca chi avrà più costanza!!!

Buon tour incorreggibili ragazzi.”

Qui sotto potete leggere la scaletta del concerto e le informazioni sui biglietti ancora disponibili.

Renato Zero, la scaletta del concerto a Torino

Questo bellissimo niente

Io uguale io

Vivo

Niente trucco stasera

Svegliatevi poeti

Troppi cantanti pochi contanti

Marciapiedi

Morire qui

Spiagge

Ufficio reclami

Nei giardini che nessuno sa

Mentre aspetto che ritorni

Più su

Scegli adesso oppure mai

Fortunato

Matti

La favola mia

A braccia aperte

Magari

Rivoluzione

Fammi sognare almeno tu

Un po’ d’azzurro

Amico

Singoli / Segreto amore / Oltre ogni limite / Sorridere sempre

Vizi e desideri

Siamo eroi / Artisti / Sogni di latta / Dimmi chi dorme accanto a me

Sesso o esse

Cercami

I migliori anni della nostra vita

Zero a Zero

Il cielo

Renato Zero, Torino, biglietti

I biglietti non sono disponibili online (leggi qui)

Pala Alpitour, Torino, come arrivare al concerto di Renato Zero

Ecco come arrivare al Pala Alpitour a Torino, come riportato anche da Ticketone:

Dalla stazione Porta Nuova – Linea 4

Dalla stazione Porta Susa – Linea 10

Dalla stazione Lingotto – Linee 14, 63

Dal centro della città di Torino, prendere:

Metro + Linea 4 (Porta Nuova) o linea 10 (Vinzaglio)

Linee 4, 10, 17, 63

Per quanto riguarda i parcheggi, è consigliabile lasciare l’auto in quello di Caio Mario e prendere la linea 4 o 10 per arrivare al PalaAlpitour in pochi minuti.