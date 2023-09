Andrà in onda stasera, 9 settembre 2023, su Canale 5, in replica, la seconda serata di Zerosettanta, il concerto di Renato Zero dal Circo Massimo a Roma. Il cantautore si è esibito in 6 concerti evento per festeggiare i suoi 70 anni e i 55 anni di carriera ed è stato protagonista nelle seguenti date: 23, 24, 25, 28, 30 settembre e 1 ottobre 2022. I live, prodotti da Tattica, hanno seguito una scaletta sempre diversa per ripercorrere la storia artistica di Renato Zero, rivivere i successi dell’intero repertorio del grande artista romano e permettere ai fan di vivere, ogni volta, un’esperienza unica e diversa. Dopo l’appuntamento della settimana scorsa, stasera andrà in onda il secondo appuntamento con alcune delle più belle canzoni della sua carriera (e con altri ospiti sul palco). A seguire tutte le anticipazioni.

Ecco gli ospiti della seconda puntata di Zerosettanta, in onda su Canale 5, stasera, 9 settembre: Al Bano, Serena Autieri, Peppe Barra, Mario Biondi, Diodato, Madame, Paola Minaccioni, Morgan, Fabrizio Moro e i Neri per caso.

A seguire le canzoni in scaletta nella seconda serata del Concerto al Circo Massimo.

La favola mia

A braccia aperte

Mentre aspetto che ritorni

Ancora fuori (con Diodato)

L’impossibile vivere (con Diodato)

La logica del tempo

Il caos (con Fabrizio Moro)

L’angelo ferito

Madame (con Madame)

Più amore

Lei

Il jolly

Dormono tutti

Letti

Chiedi di me

Il maestro

Fammi sognare almeno tu

La tua idea

Nei giardini che nessuno sa

L’avventuriero

Inventi

L’amore sublime

Nel perdono

Cos’è (clip da Nightmare Before Christmas)

Un uomo da bruciare

No, mamma, no

Uomo, no

Più su

Vivo

(Medley)

Renato Zero, ZeroSettanta, dove vederlo in tv e streaming

Sarà possibile seguire lo show evento, dalle 21.25 circa su Canale 5 e in streaming sul sito Mediaset Infinity. Cliccando qui potete leggere il liveblogging della serata, in prima visione, trasmessa il 2 novembre 22 su Canale 5.