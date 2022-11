Secondo e ultimo appuntamento, questa sera, su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa, con Renato Zero, in concerto al Circo Massimo a Roma. Il cantautore si è esibito in 6 concerti evento per festeggiare i suoi 70 anni e i 55 anni di carriera. Il cantautore è stato protagonista nelle seguenti date: 23, 24, 25, 28, 30 settembre e 1 ottobre 2022. I live, prodotti da Tattica, hanno seguito una scaletta sempre diversa per ripercorrere la storia artistica di Renato Zero, rivivere i successi dell’intero repertorio del grande artista romano e permettere ai fan di vivere, ogni volta, un’esperienza unica e diversa. Dopo l’appuntamento della settimana scorsa, stasera andrà in onda il secondo appuntamento con alcune delle più belle canzoni della sua carriera (e con altri ospiti sul palco). A seguire tutte le anticipazioni.

Renato Zero al Circo Massimo a Roma, 2 novembre 2022, ospiti

Ecco gli ospiti nella seconda puntata di “070” in onda mercoledì 2 novembre 2022 su Canale 5: Al Bano, Serena Autieri, Peppe Barra, Mario Biondi, Diodato, Madame, Paola Minaccioni, Morgan, Fabrizio Moro e i Neri per caso.

Renato Zero al Circo Massimo a Roma, 2 novembre 2022, scaletta

Sono due le puntate di ZeroSettanta e includeranno le esibizioni dell’artista al Circo Massimo, a Roma. Come sottolineato dallo stesso artista, ogni live doveva essere unico e speciale, sia per la scaletta che per i colleghi -cantanti e attori- invitati a celebrare con lui questi invidiabili traguardi. Ma, a seguire, ecco i pezzi che sicuramente non mancheranno (alcuni di questi sono già stati trasmessi, live, la settimana scorsa, clicca qui per scoprire quali).

Questo bellissimo niente

Vivo

Niente trucco stasera

Voyeur

Cercami

Magari

Singoli / Segreto amore / Oltre ogni limite / Sorridere sempre

Amico

Nei giardini che nessuno sa

Morire qui

Il jolly / Amando amando / Per non essere così / L’equilibrista

L’angelo Ferito

Più Amore

Triangolo (Remix)

L’avventuriero

La favola mia

A braccia aperte

L’amore sublime

Il maestro

Resisti

No mamma no / Svegliati / La rete d’oro / Questi amori / Uomo no

La logica del tempo

Qualcuno mi renda l’anima

Mi vendo (Remix)

Piazza Grande

Spiagge

Cos’è

Rivoluzione

Più su

Fortunato

I migliori anni della nostra vita

Il cielo

Dove vederlo in tv e streaming

Sarà possibile seguire lo show evento, dalle 21.25 circa su Canale 5 e in streaming sul sito Mediaset Infinity. Noi di Soundsblog lo seguiremo con il nostro consueto liveblogging, per commentarlo insieme, minuto per minuto.