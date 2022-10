Ultimo appuntamento al Circo Massimo a Roma con Renato Zero, oggi, 1 ottobre 2022. Con questo concerto il cantautore chiude la grande festa che ha riunito i fan da tutta Italia per celebrare i 70 anni dell’artista e per ascoltare, finalmente dal vivo, i più grandi successi della sua carriera. L’evento arriva dopo due anni di stop legati alla pandemia di Covid-19 e, sul palco insieme a Renato Zero, sono saliti diversi colleghi, da Jovanotti ad Andrea Bocelli. Qui sotto potete leggere tutte le informazioni sui biglietti disponibili e sulla scaletta delle canzoni.

Renato Zero al Circo Massimo, sabato 1 ottobre 2022, Biglietti

Sono ancora disponibili biglietti, posto unico, per la Platea Numerata A al prezzo di 95.40 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Renato Zero al Circo Massimo, sabato 1 ottobre 2022, Scaletta concerto

Anche per l’ultimo concerto in programma al Circo Massimo a Roma, non è disponibile una scaletta ufficiale delle canzoni poiché, come rivelato da Renato Zero, ogni data vuole essere unica e speciale. Ma, a seguire, vi riportiamo i brani che ha eseguito nelle precedente tappe.

Questo bellissimo niente

Vivo

Niente trucco stasera

Voyeur

Cercami

Magari

Singoli / Segreto amore / Oltre ogni limite / Sorridere sempre

Amico

Nei giardini che nessuno sa

Morire qui

Il jolly / Amando amando / Per non essere così / L’equilibrista

L’angelo Ferito

Più Amore

Triangolo (Remix)

L’avventuriero

La favola mia

A braccia aperte

L’amore sublime

Il maestro

Resisti

No mamma no / Svegliati / La rete d’oro / Questi amori / Uomo no

La logica del tempo

Qualcuno mi renda l’anima

Mi vendo (Remix)

Piazza Grande

Spiagge

Cos’è

Rivoluzione

Più su

Fortunato

I migliori anni della nostra vita

Il cielo

Circo Massimo, 1 ottobre 2022, Come arrivare con i mezzi o in auto

A seguire tutte le informazioni su come arrivare in auto e con i mezzi al Circo Massimo a Roma per il concerto di Renato Zero:

In metro

Dalla stazione Roma Termini: Metro linea B, direzione Lurentina, fermata Circo Massimo

In tram

Dalla stazione Roma Termini: Tram 3, fermata Aventino-Albania

In autobus

Dalla stazione Roma Termini: autobus 75 (Poerio/Marino), fermata Circo Massimo

Se invece si arriva in auto, dalla stazione di Roma Termini si deve prendere Via Marsala e Via Giovanni Giolitti in direzione di Via Cavour. Girare a sinistra e seguire Via Cavour poi Via degli Annibaldi e Via Nicola Salvi fino a Piazza del Colosseo. Immettersi in Via Celio Vibenna, continuare su Via di San Gregorio in direzione di Viale Aventino

Inoltre, come riportato da Roma Today, ecco le strade chiuse e le deviazioni previste proprio per l’ultima data di Renato Zero al Circo Massimo.

Dalle ore 17 sarà chiusa al traffico via dei Cerchi e via del Circo Massimo, da piazzale La Malfa a via di Santa Maria in Cosmedin. Dalle 20 la chiusura sarà completata anche nel senso opposto. Dalle 17 deviate le linee 81, 118, 160, 628, 715 e nMC. Da ricordare che l’area del Circo Massimo è raggiungibile con l’omonima stazione della metro B. A proposito, il sabato le metropolitane A, B, B1 e C seguono l’orario prolungato, con le ultime corse dai capolinea all’1,30 di notte. Proprio il venerdì e il sabato, i lavori serali che stanno interessando la metro A, sono sospesi. Concluso il servizio delle metro, come ogni notte sugli stessi percorsi ci sono le linee di bus nMA (per la metro A), nMB (per la B), nMB1 (per la B1) e nMC (per la linea C).