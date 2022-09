Terza data per Renato Zero al Circo Massimo, in concerto, domenica 25 settembre 2022. Il cantante torna finalmente dal vivo dopo i due anni di stop per festeggiare i suoi 70 anni e per dare vita a live evento con i più grandi successi della sua carriera. Nonostante la grande fama, infatti, per lui è la prima volta al Circo Massimo. Qui sotto potete leggere tutte le informazioni sui biglietti disponibili e le anticipazioni sulla scaletta delle canzoni.

Renato Zero, Circo Massimo, 25 settembre, Biglietti

Navigando sul sito ufficiale di Renato Zero -che rimanda al sito dell’acquisto- si possono trovare ancora biglietti disponibili al prezzo di 79.50 euro per il posto Intero nella Platea Numerata D e di 84.80 nella Platea Numerata C. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Renato Zero, Circo Massimo, 25 settembre, Scaletta

La scaletta dei concerti di Renato Zero al Circo Massimo varia di sera in sera, come specificato dallo stesso cantautore che ha sottolineato la volontà di dare vita a show differenti per permettere, a chi si presenterà più sere, di assistere a spettacoli e live mai uguali fra di loro. Ecco, a seguire, i brani interpretati nella serata di sabato 24 settembre 2022:

Questo bellissimo niente

Vivo

Niente trucco stasera

Voyeur

Spiagge

Cercami

Fermoposta / Galeotto fu il canotto / Amore sì, amore no / Baratto

Magari

Nei giardini che nessuno sa

Madame

Morire qui

Ancora fuoco / L’impossibile vivere / Professore / Non sparare / Quando parlerò di te

L’angelo Ferito

Omaggio a Carla Fracci

L’avventuriero

La favola mia

A braccia aperte

L’amore sublime

La vetrina

Amico

Qualcuno mi renda l’anima

Nel perdono

Rivoluzione

Viaggia / Inventi / Fantasia / In apparenza / Amico assoluto

Resisti

Più su

Chiedi di me (Remix)

I migliori anni della nostra vita

Fortunato

Il cielo

Renato Zero, Circo Massimo, 25 settembre, Come arrivare con i mezzi e in auto

A seguire tutte le informazioni su come arrivare in auto e con i mezzi al Circo Massimo a Roma per il concerto di Renato Zero:

In metro

Dalla stazione Roma Termini: Metro linea B, direzione Lurentina, fermata Circo Massimo

In tram

Dalla stazione Roma Termini: Tram 3, fermata Aventino-Albania

In autobus

Dalla stazione Roma Termini: autobus 75 (Poerio/Marino), fermata Circo Massimo

Se invece si arriva in auto, dalla stazione di Roma Termini si deve prendere Via Marsala e Via Giovanni Giolitti in direzione di Via Cavour. Girare a sinistra e seguire Via Cavour poi Via degli Annibaldi e Via Nicola Salvi fino a Piazza del Colosseo. Immettersi in Via Celio Vibenna, continuare su Via di San Gregorio in direzione di Viale Aventino.

Alcune strade potrebbero essere inaccessibili proprio per i grandi eventi come il concerto di Renato Zero.

Ecco ulteriori dettagli riportati da Roma Mobilità:

Nelle giornate dei concerti, dalle 17 scatteranno le chiusure al traffico su via dei Cerchi e via del Circo Massimo, da piazzale La Malfa a via di Santa Maria in Cosmedin. Dalle 20 la chiusura sarà completata pure nel senso opposto. Sempre dalle 17 saranno deviate le linee bus della zona.

Più in dettaglio, venerdì 23, mercoledì 28 e venerdì 30 settembre, e sabato primo ottobre, saranno deviate le linee C3, 81, 118, 160, 628, 715 e nMC.

Nelle serate di sabato 24 e domenica 25 settembre, una deviazione interesserà anche i collegamenti 51, 85 e 87 (linee deviate per la pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali).

Infine, il venerdì e sabato, le metropolitane A, B, B1 e C seguono l’orario prolungato, con le ultime corse dai capolinea all’1,30 di notte. Proprio il venerdì e il sabato, i lavori serali che stanno interessando la metro A, sono sospesi.

Gli altri giorni della settimana, sulle metro B/B1 e C le ultime corse sono alle 23,30. Sulla A, ultime corse alle 21 poi, sino alle 23,30, bus al posto dei treni lungo tutto il percorso Anagnina-Battistini.