Ultimo appuntamento martedì 15 agosto – Ferragosto- con il Red Valley Festival 2023 che, anche quest’anno, ha siglato il sold out delle 4 serate di musica live, dalle 18 alle 5 di mattina. Numerosi gli artisti, italiani e internazionali, che hanno calcato il palco dell’Olbia Arena, luogo di circa 13mila m² che si trova all’interno della municipalità di Olbia (SS), in via Libia. Anche stasera, sul grande palco principale, si esibiranno numerosi artisti, pronti ad intrattenere il pubblico presente in queste serata. A seguire le informazioni sull’ultima serata del Red Valley Festival 2023 che si terrà martedì 15 agosto.

Red Valley Festival 2023, 15 agosto, cantanti e scaletta

Apertura cancelli alle 18 con la prima esibizione prevista poco dopo, alle 18, con Imarciapiede. Alle 18.45 spazio a Simone Quai che passa il testimone -alle 18.55- a Botteghi. Dalle 19.15, sale sul palco Hu. Damianito inizierà alle 19.40, seguito da Naska. Live, a partire dalle 21, Wlady. Grande attesa per Tananai, dal vivo a partire dalle 21.35 fino alle 22.50. A quel punto si esibiranno gli Articolo 31 fino a 00.20. Da quell’ora, arriva la musica live di Elodie, fino all’1.30 quando si assisterà alla performance di Paul Kalkbrenner. Dalle 3.05 alle 5- ora del coprifuoco- il Dj set infuocato di Salmo. E proprio lui segnerà l’epilogo di questa edizione del Red Valley Festival ad Olbia.

Red Valley Festival 2023, 15 agosto, biglietti

Anche il live di stasera, 15 agosto, è sold out. Non sono più disponibili biglietti.

Olbia Center, Come arrivare in auto e con i mezzi

Ecco le informazioni, come riportato dal sito ufficiale, per arrivare all’Olbia Arena.

A PIEDI

Dal centro di Olbia, passando per via Ticino e l’Area Parcheggio P1, collegata a via Libia tramite un passaggio pedonale sotto la SS 125. Segui i cartelli e arriverai direttamente all’ingresso.

IN MACCHINA

Fino alla Rotonda Ticino, da cui si avrà accesso all’Area Parcheggio P1, a soli 300 mt a piedi dall’ingresso.

CITY BUS

Le navette dell’ASPO partiranno ogni giorno dalle 17:00 dal Lungomare Escrivà fino a via Capo Verde, a soli 300 mt dall’ingresso Festival. Nessuna prenotazione necessaria! Sarà sufficiente presentarsi sul posto indicato e acquistare il biglietto (€ 5 A/R), per partire poi con il primo bus disponibile.