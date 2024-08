Secondo appuntamento con il Red Valley Festival 2024 stasera, 15 agosto, a partire dalle 18. Con un’affluenza di oltre 70mila persone nel 2022 e oltre 105mila persone nel 2023, il RED VALLEY – Amazon Music, prodotto e organizzato da Magma Events e Vivo Concerti, con la partnership radiofonica di Radio 105 – nella sua ottava edizione promette 4 giorni intensissimi con concerti live, dj set, oltre ad attività collaterali all’insegna della musica e del divertimento a partire dalle ore 18.

Anche la stagione 2024 è pronta a offrire un divertimento non stop per tutto l’arco delle quattro serate fino alle prime luci dell’alba, consacrando il RED VALLEY come uno dei più ricchi del territorio nazionale, capace di unire divertimento responsabile, condivisione della passione per la musica live e integrazione sociale tra un pubblico giovane, dinamico ed eterogeneo, sulla linea dei principali festival internazionali.

Nato nel 2015, RED VALLEY ha incrementato i flussi verso il territorio da tutta Italia ed Europa – nell’edizione 2023 il 67% degli spettatori è stato di provenienza extra regionale – diventando il Festival di musica pop del Mediterraneo e punto di riferimento saldo per amanti dei concerti, artisti, addetti ai lavori, brand, istituzioni ed enti che si rispecchiano negli stessi valori cardine dell’evento.

La scaletta del Red Valley ad Olbia, 15 agosto 2024

Ecco la scaletta con l’ordine di esibizione degli artisti in programma giovedì 15 agosto al Red Valley 2024.

18.00 – Damianito

18.15 – Holden

18.30 – Santi Francesi

19.10 – Il Pagante

19.45 – Fred De Palma

20.25 – Teenage Dream

21.05 – Ariete

21.45 – Rose Villain

22.30 – Tommaso Paradiso

23.35 – Gazzelle

00.50 – Max Pezzali

02.15 – Anfisa Letyago

03.45 – Damante

04.30 – Damianito

05.00 – Coprifuoco

Come arrivare all’Olbia Arena per il Red Valley 2024

Ecco le indicazioni, come riportate sul sito ufficiale dell’evento musicale, su come arrivare all’Olbia Arena per il Red Valley Festival 2024.

A PIEDI

Dal centro di Olbia, passando per via Ticino e l’Area Parcheggio P1, collegata a via Libia tramite un passaggio pedonale sotto la SS 125. Segui i cartelli e arriverai direttamente all’ingresso!

IN MACCHINA

Fino alla Rotonda Ticino, da cui si avrà accesso all’Area Parcheggio P1, a soli 300 mt a piedi dall’ingresso.

Per arrivare al gate di Rotonda Ticino, puoi passare da via dei Lidi e via Adige se arrivi dal centro di Olbia; oppure da via Mincio e da via Flumendosa se arrivi dalla SS 125 / Zona Industriale / Pittulongu.

Ricorda di prenotare il tuo posto auto/moto e di programmare per tempo il tuo arrivo al P1, per non rischiare di accedere troppo tardi all’evento.

CITY BUS

Le navette dell’ASPO partiranno ogni giorno dalle 17:00 dal Lungomare Escrivà fino a via Capo Verde, a soli 300 mt dall’ingresso Festival. Nessuna prenotazione necessaria! Sarà sufficiente presentarsi sul posto indicato e acquistare il biglietto (€ 5 A/R), per partire poi con il primo bus disponibile.