Terzo appuntamento con il Red Valley Festival 2024 questa sera, 16 agosto, all’Olbia Arena. Giunto all’ottava edizione è il solo festival italiano a proporre una line up ricca di ospiti musicali che vanno dall’urban al pop fino all’elettronica e alla dance, consacrandosi tra gli appuntamenti imperdibili della stagione durante il quale il pubblico si scatenerà al ritmo delle canzoni degli artisti più importanti della scena musicale contemporanea.

Gli abbonamenti Festival Full Pass e i biglietti per le singole serate sono disponibili online su redvalleyfestival.com.

Con un’affluenza di oltre 70mila persone nel 2022 e oltre 105mila persone nel 2023, il RED VALLEY – Amazon Music, prodotto e organizzato da Magma Events e Vivo Concerti, con la partnership radiofonica di Radio 105 – nella sua ottava edizione promette 4 giorni intensissimi con concerti live, dj set, oltre ad attività collaterali all’insegna della musica e del divertimento a partire dalle ore 18.

Red Valley Festival 2024, la scaletta di venerdì 16 agosto 2024

18.00 – Damianito

18.15 – 22Simba

18.30 – Fasma

18.55 – Mecna

19.30 – Ludwig

20.00 – Shablo

20.50 – Il Tre

21.30 – Tony Boy

22.05 – Anna

22.45 – Geolier

00.05 – Sfera Ebbasta

01.35 – Solomun

03.05 – RVF Dj Set

05.00 – Coprifuoco

Come arrivare all’Olbia Arena per il Red Valley 2024

Ecco le indicazioni, come riportate sul sito ufficiale dell’evento musicale, su come arrivare all’Olbia Arena per il Red Valley Festival 2024.

A PIEDI

Dal centro di Olbia, passando per via Ticino e l’Area Parcheggio P1, collegata a via Libia tramite un passaggio pedonale sotto la SS 125. Segui i cartelli e arriverai direttamente all’ingresso!

IN MACCHINA

Fino alla Rotonda Ticino, da cui si avrà accesso all’Area Parcheggio P1, a soli 300 mt a piedi dall’ingresso.

Per arrivare al gate di Rotonda Ticino, puoi passare da via dei Lidi e via Adige se arrivi dal centro di Olbia; oppure da via Mincio e da via Flumendosa se arrivi dalla SS 125 / Zona Industriale / Pittulongu.

Ricorda di prenotare il tuo posto auto/moto e di programmare per tempo il tuo arrivo al P1, per non rischiare di accedere troppo tardi all’evento.

CITY BUS

Le navette dell’ASPO partiranno ogni giorno dalle 17:00 dal Lungomare Escrivà fino a via Capo Verde, a soli 300 mt dall’ingresso Festival. Nessuna prenotazione necessaria! Sarà sufficiente presentarsi sul posto indicato e acquistare il biglietto (€ 5 A/R), per partire poi con il primo bus disponibile.