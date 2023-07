I Red Hot Chili Peppers si esibiranno in concerto stasera, 2 luglio 2023, all’Ippodromo Snai La Maura con la tappa italiana del loro tour negli Stadi. Il ‘Global Stadium Tour’ è nato a sostegno del dodicesimo e tredicesimo album in studio della band, Unlimited Love e Return of the Dream Canteen, che sono stati pubblicati il 1 aprile 2022 e il 14 ottobre 2022. Il tour è il primo della band da cinque anni e con il chitarrista John Frusciante, che è tornato nella band nel 2019. Non si esibiva con loro, live, da ben 15 anni. Prima data a Siviglia, in Spagna, nel giugno 2022 e ultima tappa prevista anovembre 2023 a Buenos Aires. Qui sotto, a seguire, potete leggere la scaletta del concerto e le informazioni sui biglietti disponibili.

Red Hot Chili Peppers, la scaletta del concerto, 2 luglio 2023

Non c’è una scaletta -con ordine preciso di esecuzione dei brani- poiché spesso, nelle varie date, i Red Hot Chili Peppers cambiano e modificano la scelta di come aprire e proseguire con i live ma vi riportiamo i pezzi presenti e la scaletta della loro ultima data, il 30 giugno in Belgio:

Intro Jam

Can’t Stop

The Zephyr Song

Dani California

Aquatic Mouth Dance

Tiny Dancer (Elton John cover)

Parallel Universe

The Drummer

Soul to Squeeze

Right on Time

Tippa My Tongue

Tell Me Baby

Californication

Black Summer

By the Way

Under the Bridge

Give It Away

Il concerto inizierò alle 21.

Red Hot Chili Peppers, biglietti del concerto, 2 luglio 2023

Sono ancora disponibili biglietti a partire da 80,50 euro per il posto unico fino a 103,50 per la zona PIT. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare all’Ippodromo La Maura a Milano

Come riportato dal sito ufficiale, ecco come arrivare all’Ippodromo La Maura a Milano:

In auto:

Dall’autostrada A8 (Milano – Varese): uscita casello Milano, direzione Milano Centro/Viale Certosa, seguire per San Siro, poi via Diomede, via Ippodromo, via Montale e via Lampugnano.

Autostrada A4 (Torino-Trieste): da Trieste, direzione Milano Centro, uscire verso Viale Certosa, e proseguire in direzione San Siro, quindi via Diomede, via Ippodromo, via Montale e via Lampugnano; da Torino, prima del casello di Milano proseguire verso Linate, uscire a Settimo Milanese/Via Novara e quindi percorrere il tunnel di via Patroclo, infine via Montale e via Lampugnano.

Autostrada A1 (Milano – Roma) superare la “barriera” di Melegnano, tangenziale ovest, uscire a Settimo Milanese/Via Novara e proseguire verso San Siro, tunnel di via Patroclo, poi via Montale e via Lampugnano.

Con mezzi pubblici:

In metro: la fermata più vicina è la “Uruguay” della linea M1 “rossa”; una volta in superficie, dirigersi verso Sud e percorrere via Adolfo Omodeo, all’incrocio con via Lampugnano girare a destra e si arriva all’ingresso dell’ippodromo. Il tratto a piedi è di circa 800 metri. La linea M1 ha stazioni di scambio con le altre linee metropolitane milanesi.

Con i mezzi di superficie: la fermata più vicina è quella della linea 69 in via Ugo Betti, che dista poche centinaia di metri dall’ingresso de La Maura. La linea 69 ha capolinea in Piazza Firenze (coincidenza con tram 1, 12, 14 e 19, autobus 43, 48 e 57) e presso il parcheggio scambiatore di Molino Dorino (Metropolitana M1 rossa).