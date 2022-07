Annuncio a sorpresa per quanto riguarda i Red Hot Chili Peppers. A pochi mesi di distanza dalla pubblicazione di Unlimited Love, il loro dodicesimo album pubblicato lo scorso 1° aprile, la band capitanata da Anthony Kiedis pubblicherà un secondo album nel 2022.

Il titolo del nuovo disco è Return of the Dream Canteen che sarà disponibile a partire dal prossimo 14 ottobre.

L’annuncio a sorpresa è arrivato durante la prima data del tour mondiale negli stadi della band che si è tenuta all’Empower Field di Denver.

Anche Return of the Dream Canteen, come Unlimited Love, è stato prodotto da Rick Rubin, già produttore di altri dischi della band come Blood Sugar Sex Magik e I’m with You. Ricordiamo anche che Unlimited Love è il primo album realizzato dai Red Hot Chili Peppers dopo il secondo ritorno nella band di John Frusciante, rientrato nel gruppo nel 2019.

Da Unlimited Love, sono stati estratti i singoli Black Summer, Poster Child, Not the One, Nerve Flip e These Are the Ways. In Italia, l’album ha conquistato la posizione numero 2 della classifica FIMI degli album più venduti ma ha raggiunto il primo posto in molti paesi nel mondo come Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Francia e Germania.

Il gruppo ha annunciato il nuovo album con il seguente post pubblicato sui canali ufficiali social: