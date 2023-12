In onda questa sera su Real Time, in prima serata, il secondo appuntamento di RDS Showcase. La protagonista sarà Annalisa

Torna questa sera su Real Time RDS Showcase, dopo il debutto di una settimana fa con Marco Mengoni. Questa sera dunque, a partire dalle 21:20, andrà in onda il secondo appuntamento del programma condotto da Anna Pettinelli. La protagonista di questa puntata sarà Annalisa.

Gli appuntamenti di RDS Showcase su Real Time non termineranno però questa sera. Per mercoledì prossimo, infatti, è prevista l’ultima puntata con ospite Tommaso Paradiso. Con lui, dunque, si concluderà questo primo ciclo di appuntamenti in onda per la prima volta su Real Time.

RDS Showcase: Annalisa

Per Annalisa si sta per concludere un 2023 dai grandi numeri. È degli scorsi giorni la notizia che nella classifica EarOne provvisoria del 2023 due suoi singoli siano fra le 100 canzoni più ascoltate sulle radio italiane in questi dodici mesi. Si tratterebbe di Mon Amour (15°) e Ragazza sola (38°), a cui andrebbe aggiunto Disco Paradise (12°), realizzato con Fedez e gli Articolo 31.

Venendo ora alle certificazioni che ha ottenuto, questi sono alcuni dati. L’album E poi siamo finiti nel vortice è disco d’oro, mentre il primo singolo di questo album, Bellissima, è quattro volte disco di platino. Quattro le certificazioni di platino anche per Mon Amour, mentre Ragazza sola per ora ha ottenuto solamente il disco d’oro. Euforia, l’ultimo singolo pubblicato, dopo un mese non ha raggiunto ancora alcuna certificazione.

Intanto Annalisa ha debuttato lo scorso 4 novembre al Forum di Assago, da dove è iniziato il suo primo tour nei palazzetti, che nell’anno nuovo avrà altre nove date. Il 6 aprile sarà a Firenze, l’8 aprile a Torino, il 10 aprile a Milano, il 12 aprile a Bari, il 13 aprile a Napoli, il 17 aprile a Bologna, il 21 aprile a Roma, il 24 aprile a Padova e il 29 aprile il tour si chiuderà nuovamente a Milano.