Lutto per Raiz, voce e leader degli Almamegretta e, recentemente, anche attore nella fiction di successo di Rai 2 “Mare fuori“. La moglie del cantante, Daniela Shualy è scomparsa. A dare l’annuncio è stato il profilo Facebook della band con poche e intense parole:

Pochi giorni fa, sul suo account Instagram ufficiale, Raiz aveva scritto alcune frasi in merito al finale di stagione di Mare Fuori (fiction dove lui interpreta il boss della camorra Don Salvatore Ricci) accompagnate dallo scatto di un bacio tra Rosa Ricci e Carmine di Salvo. Per l’occasione, la dedica era rivolta proprio all’amatissima moglie, morta nelle scorse ore:

Raiz, nato a Napoli il 22 aprile 1967, è leader degli Almamegretta con i quali debutta nel 1993 con l’album “Animamigrante”. Il loro ultimo progetto discografico risale al 2016, “Ennenne”.

Negli anni inizia anche ad incidere brani da cantante solista, continuando a collaborare – tra una pausa e l’altra – con il gruppo. Poi il suo ruolo anche nella serie tv di successo, “Mare fuori”. Così parlava del suo personaggio:

“Il ruolo di don Salvatore è fondamentale sin dalla prima stagione, benché personaggio marginale in termini di apparizioni, di presenza fisica totale. È fondamentale per quanto riguarda la narrazione, lui è uno di quei personaggi – come l’altro suo contraltare Wanna Di Salvo (l’attrice Pia Lanciotti) – che tiene in mano i fili dei ragazzi. Abbiamo cercato di espandere l’umanità di don Salvatore, anche se per lui sicuramente non ci sarà possibilità di redenzione, non se la meriterebbe nemmeno qualora volesse, però è un personaggio umano che ha tanto spessore e il tutto si vedrà nel corso della quarta stagione”