Raffaele Renda è entrato ad Amici il 14 novembre scorso. Così, Maria De Filippi, lo aveva annunciato nella puntata in onda nel pomeridiano del programma:

“20 anni, vive con la sua famiglia in Calabria. Dice “Per me il canto è vera e propria necessità ma ho dovuto convincere tutte le persone che mi stanno attorno, soprattutto mio padre che la musica è davvero quello che voglio fare nella vita. Dichiara di non essere legato alle cose materiali, su Amici dice di entrare perché penso di meritarmelo”

Arrivato al serale nella squadra di Arisa e Lorella Cuccarini, è stato eliminato nella sesta puntata del talent show. Nel corso del programma, ha presentato diversi inediti, da “Il sole alle finestre” a “Tasto reset” e ha instaurato un ottimo rapporto con la sua insegnante, Arisa, che lo ha fortemente voluto nel suo team per la fase del serale.

Abbiamo intervistato Raffaele per parlare di molte cose, a partire dal bilancio di questo suo percorso ad Amici 2021.

“E’ stata un’esperienza bellissima. Io sognavo di entrare in questa scuola da sempre, ci ho provato per 4 anni, con costanza. Quest’anno è arrivata la fortuna. E’ stata un’esperienza come me la immaginavo, sono stato me stesso dall’inizio fino alla fine. Ho imparato un sacco di cose a livello personale e artistico”

Il rapporto con Arisa nel programma è stato oltre ogni aspettativa:

“Arisa non l’ho mai vista come una coach, era una sorta di amica, lo dico con sincerità. Aspettavo un incontro, voleva sapere come stavo, come mi trovavo con i brani assegnati, voleva sapere se ero tranquillo. L’ho vissuta più una persona che come artista, stupenda, non vedo l’ora di rivederla, e magari un giorno collaborarci”

Raffaele ha raccontato poi i suoi progetti imminenti.

“Sto scrivendo nuove cose, sono in una fase in cui sto capendo dove andare a livello di sound e suoni. Uscirà il primo Ep, ci sarà una raccolta di tutti i singoli cantati ad Amici e qualche altra traccia”

1

Poi, ci ha parlato delle critiche ricevute ad Amici 2021 da Rudy Zerbi, dei momenti più belli e più faticosi vissuti nel talent show e di come è iniziato il suo amore e la passione per il canto. Potete vedere la video intervista a Raffaele Renda qui sopra.

Questo il suo account Instagram ufficiale.