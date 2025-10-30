Raf, sapete dove vive? In una casa da sogno fuori dall’Italia

Dove vive Raf? Diviso tra due continenti ma stabile in una casa fuori dal Bel Paese.Raf, all’anagrafe Raffaele Riefoli, ha da tempo scelto di vivere lontano dall’Italia, stabilendosi a Miami Beach, in Florida. La sua decisione non nasce dall’allontanamento dalle radici italiane, ma piuttosto dalla ricerca di uno stile di vita più tranquillo e a

Dove vive Raf? Diviso tra due continenti ma stabile in una casa fuori dal Bel Paese.

Raf, all’anagrafe Raffaele Riefoli, ha da tempo scelto di vivere lontano dall’Italia, stabilendosi a Miami Beach, in Florida. La sua decisione non nasce dall’allontanamento dalle radici italiane, ma piuttosto dalla ricerca di uno stile di vita più tranquillo e a contatto con la natura. In una recente intervista a Radio Deejay, il cantautore ha raccontato come la vita fuori dalla metropoli americana gli ricordi l’atmosfera dei piccoli paesi italiani, con la differenza di spazi aperti e ritmi più lenti.

Miami Beach non è soltanto una meta turistica: per Raf rappresenta un luogo dove è possibile conciliare lavoro e vita privata senza la pressione costante delle grandi città. Pur vivendo negli Stati Uniti, l’artista continua a viaggiare frequentemente in Italia, in particolare a Roma, dove trova ispirazione e mantiene i legami con il pubblico e gli amici.

Raf diviso tra l’Italia e gli Stati Uniti

Raf nasce a Margherita di Savoia, in Puglia, il 29 settembre 1959. La sua formazione artistica e musicale prende avvio a Firenze, dove consegue il diploma al liceo artistico e frequenta la facoltà di architettura. Giovanissimo, si trasferisce a Londra, dove fonda con Ghigo Renzulli, futuro chitarrista dei Litfiba, il gruppo rock/punk Cafè Caracas. Qui sperimenta il mondo della musica internazionale, incidendo anche una cover di Mina, “Tintarella di luna”, e vivendo esperienze formative che influenzeranno la sua carriera. Questo dimostra come il cantante da sempre abbia amato viaggiare e sperimentare in molti ambiti della sua vita. Fino a quando non ha deciso di mettere radici.

La scelta di vivere a Miami Beach non significa abbandono dell’Italia, ma piuttosto una gestione consapevole di due mondi. Raf stesso racconta come, dopo alcuni mesi negli Stati Uniti, sente nostalgia delle piccole cose italiane. Mentre al ritorno a Roma il ritmo cittadino spesso diventa un elemento da cui distaccarsi. Questa alternanza tra continenti riflette una dinamica comune a molti artisti: la ricerca di un equilibrio tra lavoro, creatività e benessere personale.

La vita tra Italia e Stati Uniti permette a Raf di mantenere viva la propria identità culturale senza rinunciare alla serenità che una città più ordinata e vicina alla natura può offrire. Miami Beach, con i suoi quartieri residenziali e la presenza di una comunità italiana significativa. Diventa così un punto di equilibrio tra passato e presente, tra carriera internazionale e radici nazionali.