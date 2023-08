Torna stasera, 16 agosto, su La 5, Yoga Radio Bruno Estate 2023, da Piacenza. Registrata alcune settimane fa, la serata ha visto protagoniste le stelle della musica italiana e internazionale, che potremo rivivere in tv, sul canale Mediaset La5 (canale 30 del digitale terrestre) oggi, mercoledì 16 agosto alle ore 21.10.

Yoga Radio Bruno Estate Piacenza si è svolto lo scorso 26 giugno in una gremitissima piazza Cavalli, nel cuore della città.

È stata una delle occasioni per vedere i protagonisti della musica dell’estate e le interviste dal backstage. Tutto condito con la presenza sul palco di Alessia Ventura ed Enzo Ferrari, che hanno condotto la serata, con la collaborazione di Georgia Passuello e Camilla Carnevali.

Radio Bruno Estate 2023, Piacenza, 16 agosto: cantanti ospiti e scaletta

Ecco i cantanti che si esibiranno stasera, in prima serata, su La 5:

Pinguini Tattici Nucleari

Francesco Gabbani

Madame

Rocco Hunt

Baby K

LP

Fred De Palma

Rosa Chemical

Ana Mena

Clara

Leo Gassman

Wax

Alvaro De Luna

Wayne

TOMMY DALI e NDG

Ascolteremo quindi alcune delle hit degli ultimi mesi, da “Rubami la notte” dei Pinguini Tattici Nucleari a “Golden” di LP, passando per le hit di Madame, Rocco Hunt e Baby K (che recentemente ha dovuto annullare il tour).

Tra gli artisti che ascolteremo e vedremo la prossima settimana, invece, vi anticipiamo la presenza di Orietta Berti e Rovazzi, Cristina D’Avena, Annalisa, Elettra Lamborghini e Francesca Michielin.

Radio Bruno Estate 2023, Dove vederlo in tv e streaming

La puntata sarà disponibile a partire dalle 21.10 circa su La 5 e sarà poi recuperabile su Mediaset Infinity come per i precedenti e i successivi appuntamenti. 4 le puntate in programma: quella già trasmessa – 9 agosto scorso – e le prossime in programma, quella di stasera, del 23 agosto e l’ultima prevista per il prossimo 30 agosto

I successivi appuntamenti sono stati registrati a Carpi in Piazza Martiri l’11 luglio scorso e, infine, a Forlì in Piazza Saffi.