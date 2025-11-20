Questa bellissima bambina oggi è una delle cantanti più amate. L’avete riconosciuta?

Questa simpatica e splendida bambina è oggi una delle cantanti più amate nel nostro Paese. Sapete chi è?Due scatti tenerissimi e dal sapore squisitamente amarcord che rappresentano una vera coccola per il cuore e l’anima. Una bambina, non solo molto bella, ma anche felice e con gli occhi che sprizzano gioia da tutti i pori

Questa simpatica e splendida bambina è oggi una delle cantanti più amate nel nostro Paese. Sapete chi è?

Due scatti tenerissimi e dal sapore squisitamente amarcord che rappresentano una vera coccola per il cuore e l’anima. Una bambina, non solo molto bella, ma anche felice e con gli occhi che sprizzano gioia da tutti i pori che calamita immediatamente l’attenzione su di se. Fin da piccina, dunque, lei ha posseduto quel carisma che ancora oggi ampiamente possiede e che tanto affascina il grande pubblico, perlopiù. nel suo caso, composto da giovani e giovanissimi.

Non per nulla quando si esibisce morde il palcoscenico. Alta, slanciata, con un fisico da top model, capelli colorati e il corpo ricoperto di tatuaggi, oggi è una vera stella del panorama musical italiano, ma non solo. Alle spalle ha importanti partecipazioni al Festival di Sanremo, tante canzoni di successo e collaborazioni degne di nota, tra cui spicca quella con Achille Lauro.

I suoi live sono autentici bagni di folla e i biglietti per il suo nuovo tour si sono esauriti in pochissime ore. Lei, che ha anche conquistato le copertine di importanti riviste, è ancora incredula innanzi al grande successo che l’ha letteralmente travolta. Nonostante ciò, come dimostrano anche sue ospitate televisive, con tanto di interviste, nel suo animo rimane un velo di timidezza e di infinita dolcezza.

Rose Villain, da bimba dolcissima, oggi una vera forza della natura

Lei è Rose Villain, all’anagrafe Rosa Luini, nata a Milano il 20 Luglio 1989. Ha un fratello di nome Alessandro ed è figlia dell’imprenditore milanese Franco Luini, fondatore del marchio Tucano, e di Fernanda Melloni, venuta a mancare nel 2017. La sua mancanza l’ha sempre fatta molto soffrire e, in occasione, della data del compleanno della mamma, che lo festeggia ormai da svariati anni in cielo, ha voluto condividere sul suo Profilo Ufficiale Instagram un vero e proprio album fotografico. Qui si possono non solo ammirare alcuni scatti della madre da giovane, tra cui uno con in braccio una chitarra, ma anche altri in cui compare, ancora piccina, la stessa Rose.

Sentimentalmente parlando l’artista è legata al producer di origine napoletana Andrea Ferrara in arte Sixpm. I due si sono conosciuti a New York e sono diventati marito e moglie nel 2022. La coppia vive in una splendida villa a Milano, sebbene entrambi viaggino moltissimo per motivi prettamente lavorativi. Inoltre Rose ha sempre nel cuore Roma, la sua città natale.