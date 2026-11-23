Tra le canzoni dei Queen legate subito al genio di Freddie Mercury tornano quasi sempre Bohemian Rhapsody, Somebody to Love o We Are the Champions. Brian May, però, ha guardato spesso anche da un’altra parte.

Per il chitarrista, The Miracle resta una delle prove più alte della scrittura di Freddie: un brano nato in un momento delicato, capace però di parlare di speranza senza scivolare mai nel buio.

Perché Brian May vede in The Miracle una vetta creativa di Freddie Mercury

Pubblicata nel 1989 come title track dell’album “The Miracle”, la canzone occupa un posto speciale nei ricordi di Brian May. Come ha ricordato anche Guitar Player, il chitarrista dei Queen l’ha indicata tra gli esempi più forti del talento di Freddie Mercury. E il motivo sta anche nel contrasto che porta con sé: il brano nasce mentre la vita del cantante entra in una fase sempre più difficile, ma non ha nulla di cupo.

Il testo mette in fila immagini, personaggi e meraviglie del mondo, fino ad arrivare al miracolo più complicato: una convivenza pacifica tra gli esseri umani. È lì, in quel punto d’incontro tra fragilità privata e sguardo luminoso, che probabilmente May continua a riconoscere qualcosa di unico. Meno celebrata degli inni più famosi della band, “The Miracle” resta però centrale per capire l’ultima stagione creativa di Mercury.

Anche la sua nascita dice molto dei Queen di fine anni Ottanta: l’idea viene di solito ricondotta soprattutto a Freddie Mercury e John Deacon, ma l’album segnò una scelta precisa del gruppo, cioè firmare le nuove canzoni collettivamente come Queen, lasciando da parte la vecchia distinzione tra i singoli autori.

Dal lavoro in studio al palco mancato: la canzone che i Queen non suonarono mai dal vivo con Freddie

“The Miracle” appartiene a un periodo in cui i Queen erano ormai lontani dai grandi tour con Freddie Mercury. Dopo il Magic Tour del 1986, chiuso con il concerto di Knebworth Park del 9 agosto, la band non tornò più davvero in strada con il suo frontman.

Il pezzo rimase così legato allo studio e al disco: l’album uscì il 22 maggio 1989, dopo sessioni iniziate alla fine del 1987 e andate avanti fino al marzo 1989, in una fase molto ricca per il gruppo. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale dei Queen, da quelle lavorazioni nacquero oltre trenta brani, molti più di quelli poi finiti nell’album.

“The Miracle” fu scelto come quinto e ultimo singolo estratto dal disco, ma non ebbe mai una vera vita dal vivo con Mercury. Anche questo lo rende un pezzo particolare nel catalogo della band: non è un classico consumato nelle arene, non è un inno entrato nell’immaginario attraverso il palco.

È piuttosto una dichiarazione rimasta in studio. Forse anche per questo la preferenza di Brian May colpisce: tra tanti brani amatissimi dei Queen, il chitarrista continua a tornare a una canzone meno ovvia, nata mentre Freddie Mercury riusciva ancora a trasformare una condizione personale difficile in una visione sorprendentemente aperta al futuro.