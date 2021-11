Quanto ti vorrei è un brano di Chiello tratto dall’album “Oceano paradiso”.

Chiello, Quanto ti vorrei, autori e produttori

Quanto ti vorrei è una canzone di Chiello prodotto da Shablo e Luca Faraone. Autori del pezzo sono Luca Faraone, Shablo & Chiello.

Chiello, Quanto ti vorrei, video ufficiale

Qui potete vedere il video ufficiale di Quanto ti vorrei di Chiello e Shablo. La clip è diretta da Tommaso Ottomano.

Chiello, Quanto ti vorrei, significato canzone

Nella canzone, Chiello racconta i tormenti e le insicurezze di una relazione di coppia. Lui si domanda come mai lei torni sempre, ha dubbi sul fatto che ci tenga davvero e le domanda se vorrebbe fare l’amore. Poi gli interrogativi cambiano e pongono lui come protagonista (“Ma perché non ti accetto così come sei? Forse non sono all’altezza Oppure tu non sei fatta per starmi vicino, Eppure soffro quando vai via). Alla base, comunque, come racconta il titolo, c’è la passione e il desiderio assoluto di chi canta.

Chiello, Quanto ti vorrei, testo canzone

Ma perché torni sempre da me?

Non capisco se ci tieni davvero

Vuoi fare l’amore con me stasera?

Ma perché torni sempre da me?

Non capisco se ci tieni davvero

Vuoi fare l’amore con me stasera?

Okay tutto, se mi stai così vicina, non potrò resisterti

In una notte aspra il mio cuore scintilla

Sul porto a Corralejo ti eri fatta così bella

Mhm, quanto ti vorrei se solo non fossi così

Ti ho dato tutto ciò che ho, ma tu non vuoi soltanto

Me, me, me, me

Ma perché torni sempre da me?

Non capisco se ci tieni davvero

Vuoi fare l’amore con me stasera?

Ma perché torni sempre da me?

Non capisco se ci tieni davvero

Vuoi fare l’amore con me stasera?

Io non capisco cosa vuoi

Dici che mi ami e poi respiri via, ah-ah

Saresti mia se brillassi solo per me

Me, me, me, me

Ma perché non ti accetto così come sei?

Forse non sono all’altezza

Oppure tu non sei fatta per starmi vicino

(Eppure soffro quando vai via)

Ma perché torni sempre da me?

Non capisco se ci tieni davvero

Vuoi fare l’amore con me stasera?

Ma perché torni sempre da me?

Non capisco se ci tieni davvero

Vuoi fare l’amore con me stasera?

Ah, ah-ah, uh

Ah, ah-ah, uh

Ah, ah-ah, uh

Ah, ah-ah-ah, ah-ah, uh