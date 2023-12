Amici 23 è ufficialmente in vacanza, con il daytime sospeso insieme alle registrazioni degli speciali in onda domenica pomeriggio, dalle 14, su Canale 5. Ma quando tornerà in onda il talent show? A dare la risposta ufficiale è stato il profilo social del programma che ha rivelato il 7 gennaio 2024 come data del ritorno. Ovviamente Amici verrà registrato, come di consueto, alcuni giorni prima, probabilmente il 4 gennaio (o al massimo il 5). E noi di Soundsblog vi daremo le anticipazioni non appena disponibili.

Il talent show tornerà in onda anche con il daytime a partire dal giorno dopo, lunedì 8 gennaio, per seguire quotidianamente quello che accade all’interno della scuola di Amici, subito dopo “Uomini e donne”.

Successivamente, dopo il ciclo di puntate di “C’è posta per te”, il talent show tornerà in onda sabato sera su Canale 5, in prima serata. Ancora mistero su chi saranno i giudici chiamato a valutare le diverse esibizioni anche se sembra scontata la presenza di Cristiano Malgioglio dopo l’invito fattogli dalla stessa Maria De Filippi durante una sua ospitata nello speciale in onda alla domenica. Nel 2023 fu affiancato da Michele Bravi e il ballerino Giuseppe Gioffrè.

Amici 23, i concorrenti del talent show

I concorrenti ancora presenti nel programma includono sia ballerini che cantanti. Ad oggi sono:

Cantanti allievi ad Amici 2023, oggi

Ayle

Holden

Lil Jolie

Matthew

Mew

Mida

Petit

Sarah

Malìa

Martina

Ballerini allievi ad Amici 2023, oggi

Sofia

Kumo

Lucia

Dustin

Gaia

Marisol

Simone

Nicholas

Giovanni

Amici 23, gli insegnanti del talent show

In questa 23esima edizione del talent show, c’è stato un addio e un ritorno rispetto alla scorsa edizione. Quest’anno gli insegnanti vedono il ritorno di Anna Pettinelli e l’addio di Arisa. Confermati, invece, per quanto riguarda il canto Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi (insieme alla Pettinelli) mentre per la danza ritroveremo Emanuel Lo, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro.