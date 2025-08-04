Quando Ozzy Osbourne decapitò un pipistrello: il video virale

Ozzy Osbourne è morto e la notizia ha scosso il mondo della musica. Sono passati oltre quarant’anni da quel fatidico concerto al Veteran Memorial Auditorium di Des Moines, Iowa, quando divenne protagonista di uno degli episodi più iconici e controversi nella storia dell’hard rock.

Durante un’esibizione del tour promozionale dell’album Diary of a Madman, l’ex frontman dei Black Sabbath morse la testa di un pipistrello, un gesto che avrebbe segnato indelebilmente la sua immagine pubblica e alimentato la sua leggenda.

Ozzy Osbourne e il pipistrello: la nascita di una leggenda rock

Nel gennaio 1982, Ozzy Osbourne era già noto per i suoi spettacoli carichi di trasgressione e teatralità, e il pubblico si aspettava performance fuori dagli schemi. Quel giorno, però, l’evento superò ogni immaginazione: un giovane fan locale, Mark Neal, lanciò sul palco un pipistrello che aveva trovato e conservato in freezer, pensando di fare uno scherzo. Ozzy, credendo che l’animale fosse un giocattolo di gomma, lo raccolse e lo addentò davanti a migliaia di spettatori.

Subito dopo si rese conto che il pipistrello era vero: alcune testimonianze suggeriscono che fosse già morto, ma Osbourne stesso ha ricordato che l’animale sembrava muoversi. «Probabilmente ero stordito dalle luci e pensavo fosse un giocattolo. Così l’ho semplicemente messo in bocca. A quel punto ha iniziato a sbattere le ali e per me fu uno shock. Così l’ho subito tolto, ma troppo velocemente, e la testa si staccò. Era caldo e croccante, come un panino del fast food», ha raccontato il cantante.

Le conseguenze sanitarie

La star, dopo l’accaduto, fu subito soccorsa e trasportata in ospedale per intraprendere una terapia antirabbica preventiva. L’episodio, d’altro canto, contribuì a costruire la sua immagine di cantante rock estremo. Il video, ancora oggi, è visto da centinaia di persone.