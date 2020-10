Era il 13 ottobre 2002, 18 anni fa, quando si seppe la notizia che vedeva i Muse pronti ad intraprendere azioni legali contro Celine Dion. Il motivo? La cantante aveva intenzione di esibirsi in alcuni concerti a Las Vegas, chiamando il suo show “Muse”.

La band, infatti, possiede i diritti sull’uso del termine in tutto il mondo, comprese le esibizioni dal vivo e i dischi.

La società di gestione di Dion, che ha venduto più di 140 milioni di dischi in tutto il mondo, si era offerta di acquistare i diritti per $ 50.000 (£ 32.000) ma la proposta fu rifiutata dalla band. Secondo quanto emerso, ai tempi, il gruppo temeva che il suo utilizzo potesse mettere a repentaglio le loro possibilità di conquistare il mercato statunitense e non volevano sembrare “il gruppo di supporto di Celine Dion”.



In quei mesi, la società di gestione stava andando avanti con l’intenzione di utilizzare il titolo comunque, spingendo la band a considerare di citare in giudizio il cantante.

“Il nostro cliente procederà senza l’accordo proposto e utilizzerà il marchio Celine Dion Muse per i suoi spettacoli e i relativi prodotti e servizi”.



Il cantante della band, Matthew Bellamy, rispose:

“Abbiamo assolutamente intenzione di conquistare l’America con il nostro prossimo album e non vogliamo presentarci con persone che possano pensare che siamo la band di supporto di Celine Dion. Trovo la sua musica completamente offensiva per il nostro inizio e sono sicuro che anche i nostri fan sono d’accordo. Ora ci hanno detto che stanno andando avanti con il nome “Muse”, che ci piaccia o no – pensano che se proviamo a far loro causa ci schiacceranno con la loro forza”.



Successivamente, il tour cambiò nome dietro alla motivazione che “Muse” era solo uno dei tanti titoli che avevano pensato per lo show di Las Vegas.

Nel 2003 prese il via il “A new day…” tour.