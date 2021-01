Questa storia è talmente curiosa che non potevamo non raccontarvela. Il protagonista è Thomas Dodd, ha 30 anni ed è un grande fan di Celine Dion. E’ lui stesso a rivelare quanto accaduto pochi giorni fa. Il ragazzo inglese stava passando le festività natalizie guardando i video della cantante su YouTube e, in una serata con qualche bicchiere di troppo, ha preso la decisione di compilare un modulo per cambiare il suo nome all’anagrafe (pagando 89 sterline) e diventando, così, Celine Dion. Il giorno dopo se ne è completamente dimenticato fino a quando ha trovato, alla porta, i documenti ufficiali del Deed Poll. Ovviamente sarà necessario firmarli davanti a un testimone e procedere burocraticamente affinché diventi tutto ufficiale ma Thomas rivela di non avere intenzione di fermarsi. E fa fatica a ricordare quanto successo…

Avevo intenzione di andare a trovarla a Las Vegas, ma ovviamente non ho potuto a causa di Covid. Quindi sono diventato un po’ appassionato nel guardare i suoi concerti su Youtube perché è la cosa migliore che posso fare. Sono un po ‘ossessionato da lei e lo sono sempre stato. Ma non so perché mi è passato per la mente cambiare il mio nome con il suo. Non riesco davvero a ricordare quella notte e il giorno dopo me ne sono completamente dimenticato. So di aver visto il concerto di Celine Dion della sua esibizione a Las Vegas e questo è tutto quello che riesco a ricordare. Vorrei sapere cosa è successo ma è stata una notte nebbiosa. Poi sono tornato a casa dal lavoro mercoledì e c’era una grande busta bianca sul pavimento vicino alla porta che diceva “Non piegare”. ‘Sembrava piuttosto importante ed era pieno di tutti questi certificati ufficiali. Appena l’ho letto ho dovuto sedermi in cucina. Ero come ‘Questo non può essere reale’ ma è reale come sembra. È solo che non ricordo di averlo fatto. Sono un po ‘un superfan di Celine Dion e ovviamente ho pensato che sarebbe stato divertente, ma mia madre non la pensa così, non era molto contenta…



Poi conclude:

Le ho detto che poteva andare peggio e che poteva essere Boris Johnson – siamo solo fortunati che non abbia concerti dal vivo su Youtube. Ora lo trova divertente, così come mia sorella, ma quando gliel’ho detto si è quasi strozzata con il suo panino. Ho anche paura di raccontarlo al lavoro – come posso dire loro che devono chiamarmi Celine Dion d’ora in poi? Sono suo fan da una vita e sono andato a trovarla un paio di anni fa, ma il mio sogno è ancora uscire e vederla a Las Vegas. Penso che sia semplicemente fantastica e abbia una voce incredibile

