Celine Dion ha posticipato l’inizio del suo tour a Las Vegas dopo ciò che una dichiarazione descrive come “spasmi muscolari gravi e persistenti”.

La cantante canadese avrebbe dovuto dare il via ad una serie di concerti a Las Vegas, una residenza presso la sede del Resorts World, a partire dall’inizio del mese di novembre. In queste ore, però, ecco arrivare l’ufficialità: i live sono stati cancellati e prima di marzo 2022 Celine Dion non si esibirà. Annullate, quindi, le date dal 5 al 20 novembre e dal 19 gennaio al 5 febbraio. Per il momento sono state cancellate, i biglietti potranno essere rimborsati e ci saranno, invece, dei pre-order appositi per chi vorrà conservare i biglietti per le prossime date rischedulate.

Ho il cuore spezzato da questa decisione. La mia squadra ed io abbiamo lavorato al nostro nuovo spettacolo negli ultimi otto mesi e non poter iniziare questo novembre mi rattrista oltre lo spiegabile. I miei partner di Resorts World Las Vegas e AEG hanno lavorato 24 ore su 24 per preparare questo nuovissimo teatro all’avanguardia, ed è assolutamente bellissimo. Mi sento così male che io li stia deludendo, e sono particolarmente dispiaciuta per aver deluso tutti i fan che hanno fatto i loro piani per venire a Las Vegas. Ora devo concentrarmi per migliorare e stare meglio… voglio superare tutto questo il prima possibile. – Céline xx…

“Niente è più importante del tuo benessere”, ha replicato alla Dion il presidente di Resorts World Las Vegas, Scott Sibella. Lo show doveva inaugurare un nuovo teatro nella sede, con il palco più grande e più alto di tutta la città.

La Dion è stata una colonna a Las Vegas dal 2003, quando il suo spettacolo A New Day… è stato inaugurato al Caesar’s Palace. È la residenz di maggior successo di tutti i tempi, con incassi oltre i 385 milioni di dollari in cinque ani. La residenza è iniziata nel 2011 ed è andata avanti -con pause e nuovi concerti ripresi- fino al 2019.

E da marzo 2022, il ritorno di Celine Dion dovrebbe essere assicurato.