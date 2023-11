Puoi è una canzone di Fulminacci incisa insieme ai Pinguini Tattici Nucleari e presente nel disco del cantautore, “Infinito +1” disponibile dal 24 novembre 2023. Nell’artista ci sono sempre state due anime: una eccezionalmente sensibile e un’altra impareggiabilmente ironica. Negli anni non ha mai smesso di stupire, le sue canzoni sono passate da ballad senza tempo a brani dissacranti che raccontano la società che ci circonda con uno stile unico: il suo.

Con “Infinito +1” (Maciste Dischi/Artist First), tutto questo trova la sua massima espressione. I singoli che hanno anticipato il progetto ne sono una previsione fedele, ma instillano anche una grande curiosità nell’ascoltatore, in attesa di ciò che verrà.

Ci riferiamo a “Tutto inutile”, “Ragù”, “Simile” e “Filippo Leroy”.

In occasione della pubblicazione del suo nuovo disco, Fulminacci ha deciso di collaborare con colleghi e amici del calibro dei Pinguini Tattici Nucleari e Giovanni Truppi. L’album è disponibile oltre che in digitale anche in versione fisica.

Fulminacci e Pinguini Tattici Nucleari, Puoi, Significato, Ascolta la canzone

Fulminacci e Pinguini Tattici Nucleari, Puoi, Testo della canzone

Hai lasciato le lenti a contatto da me

E non so se ci vedi più

Non si mischiano mai i c@zzi tuoi con i miei

Tutto cambia, ma non il mood

Io che mi incarto e mi apro per davvero solo quando canto

Ma di canzoni false te ne ho scritte un sacco e già lo sai

È un po’ il problema della mia età

Si scambia un sogno per la realtà

E quei castelli che uno si fa

Non stanno bene nelle città

Ma come fanno ad essere mille i motivi che ho

Per attaccarmi a questo panico

Per altre mille notti così (Ma sì)

Ce la farò con i tempi miei, come no, comе no

Stanotte ammazzerò il DJ

E metto un pеzzo che non parla più di noi

Lo so, mi odierai però col senno di poi puoi

Conquistare il mondo

Ritrovare il senso

E con le mani che battono a tempo

Saltare sul letto

Capire la techno

Insieme a un tipo tipo Timothée

Metto le canzoni di sempre

Spacco tutte le casse

Ma comunque non sento la musica

E mi manca la fede di un hooligan (Eh)

È un po’ il problema della mia età

Rigori che si negano al VAR

Esiste un dio, ma fa la rockstar

Suona e poi va, ignora i suoi fan

Ma come fanno ad essere mille i motivi che ho

Per stare chiuso in questo manicomio

Faccio fruttare tutto questo odio, sì

Ce la farò con i tempi miei, come no, come no

Stanotte ammazzerò il DJ

E metto un pezzo che non parla più di noi

Lo so, mi odierai però col senno di poi puoi

(Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh)

Smettete di alzare le braccia

(Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh)

Non vedi che è una serataccia

(Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh)

Non ballo e qualcuno mi abbraccia

(Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh)

Mi fa: “Tutto ok?”, mi giro: “Chi sei?”

Ah, è il DJ

Ce la farò con i tempi miei, come no, come no

Stanotte ammazzerò il DJ

E metto un pezzo che non parla più di noi

Lo so, mi odierai però col senno di poi