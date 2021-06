Mille è già un un successo. Le aspettative non si sono infrante, anzi. Il brano inciso da Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti è già un tormentone certo di questa estate 2021. Il ritornello cantato dalla Berti, poi, è colonna sonora di migliaia di stories su Instagram, video caricati sui social, più virale che mai. Ma, in queste ore, ad aver attirato attenzione e consensi è stata anche la parodia della canzone, con video ufficiale incluso, da parte de Le Coliche. Il titolo della canzone? “Pummarola“.

Ed ecco la versione 2.0 di Achille Lauro, Fedez e della stessa Berti.

Fidatevi, merita più di una visione. Cliccate qui per recuperarlo.

[Strofa]

Quello che hai messo nel mio piatto

Mi fa effetto

Mi hai fatto un tuo manicaretto

Lo fai spesso

Lo lo mangio, l’ho promesso

Non aspetto

Sì ma il piatto non è sgombro

C’è del pesto

E tu poi ci resti male

C’è l’occhio di bue

Si vive una volta sola

Mi cucini per due

Se mi lanci un bacetto

Mi dai un etto

A merenda ciambellone con il capretto

Mi fai mangiare come un vandalo fino alle tre

Mi lasci in pancia solo un angolo, per il caffè

E poi mi dici non partire, che è pericolo’

Che rischio poi di dimagrire, è meglio di no

Tu hai già fatto due vaccini, ma non te la tiri

St’estate non voglio i lettini, niеnte Santorini

Io sto con Nonna mò l’ho detto, ecco

E vado purе sempre a letto presto

[Ritornello]

Quando sei arrivato io stavo infornando

Le due teglie più grandi del mondo

Dimmi stella che vuoi per contorno, o se vuoi riposare

Labbra rosse pummarola

Metto il sughetto a tirare stasera

Dalla colazione a cena, tu mi vedi così

Ma tua nonna fa ancora scintille

Sulla legna fa ancora scintille

[Strofa]

Tresette di fila, embè

So’ sicuro che quello che hai preso era solo primiera, seh

Ma la lotta continua

E mi è rimasto solo un asso, tu c’hai gli altri tre

E mi hai stracciato col burraco io c’ho solo un re

Ora ti streammo sopra a twitch, bitch

Che poi ti insegno pure a fare i reel

[Ritornello]

Quando sei arrivato io stavo infornando

Le due teglie più grandi del mondo

Dimmi stella che vuoi per contorno, o se vuoi riposare

Labbra rosse pummarola

Prendi cinque euro in segreto stasera

Portaci la donna a cena, tu mi vedi così

Ma tua nonna fa ancora scintille

Sulla legna fa ancora scintille

[Bridge]

Sa sa sabato sera resto a ca ca casa per cena

Ed è maratona Cento Vetrine e Beautiful

Mia nonna fa ancora scintille

Sa sa sabato sera resto a ca ca casa per cena

Ed è maratona Cento Vetrine e Beautiful

[Outro]

Labbra rosse pummarola

Metto il sughetto a tirare stasera

Dalla colazione a cena, tu mi vedi così

Ma tua nonna fa ancora scintille

Sulla legna fa ancora scintille