Prisencolinensinainciusol è un brano di Adriano Celentano pubblicato nel 1972.

La particolarità del pezzo è che è cantata in una lingua inventata. Per molto tempo, sono nate diverse teorie legate alle parole presenti nel testo, con diverse opzioni di lettura. C’era chi lo riteneva un inglese maccheronico e chi, alla fine, sottolinea la scelta, da parte del cantautore, di “ribellarsi alle convenzioni, anche musicali”.

Ad oggi è una delle canzoni più famose e amate del Molleggiato e nel 2016 ha incluso ne “Le migliori” con Mina un remix di Benny Benassi. Protagonista del video, rigirato per l’occasione, fu Roberto Bolle. Ambientato a Milano, il ballerino si muove e danza tra la Galleria Vittorio Emanuele II e il Teatro della Scala.

In occasione della terza serata del Festival di Sanremo 2021 dedicata alle canzoni d’Autore e alle cover, il brano sarà interpretato da Madame.

Qui sotto audio e testo del pezzo.

Prisencolinensinainciusol

In de col men seivuan

Prisencolinensinainciusol ol rait

Uis de seim cius nau op de seim

Ol uait men in de colobos dai

Trrr ciak is e maind beghin de col

Bebi stei ye push yo oh

Uis de seim cius nau op de seim

Ol uoit men in de colobos dai

Not s de seim laikiu de promisdin

Iu nau in trabol lovgiai ciu gen

In do camo not cius no bai for lov so

Op op giast cam lau ue cam lov ai

Oping tu stei laik cius go mo men

Iu bicos tue men cold dobrei goris

Oh sandei

Ai ai smai sesler

Eni els so co uil piso ai

In de col men seivuan

Prisencolinensinainciusol ol rait

Ai ai smai senflecs

Eni go for doing peso ai

Prisencolinensinainciusol ol rait