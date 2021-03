Prima di andare via è una canzone di Neffa.

Il brano è stato scelto come primo singolo estratto dall’album I molteplici mondi di Giovanni, il cantante Neffa e ha raggiunto il decimo gradino della classifica dei pezzi più venduti in Italia.

Nel pezzo, il cantautore parla dell’attrazione verso questa donna, fonte addirittura di redenzione per lui. Lei è bellissima, quasi più di lui. Ma resta la sensazione, per tutto il tempo, di qualcosa che non può accadere, di molte parole che non potranno essere dette. Immagini, sogni, ma già condannata da lei che… andrà via.

La canzone sarà interpreta da Noemi, proprio insieme a Neffa, nella terza serata del Festival di Sanremo 2021.

Prima di andare via

Spero che balli un po’

Con me

Sopra la musica

Ora il tuo corpo si

Muove Può essere l’ultima

Buona occasione per me

Di redenzione insieme a te

Niente distanze ora no Tu sei bellissima

Forse un po’ troppo per me

Se avessi solo un attimo

Cos’è che ti direi Prima di andare via

Spero che resti un po’

Con me

Solo un momento sai

Ora che la notte

Corre Può essere l’ultima

Buona occasione per me

Di redenzione insieme a te

Niente distanze ora no Tu sei bellissima

Forse un po’ troppo per me

Se avessi solo un attimo

Cos’è che ti direi Cos’è che ti direi Prima di andare via Solo un momento sai Può essere l’ultima

Buona occasione per me

E sento che è possibile

Niente sostanze ora no