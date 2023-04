Cambiano i tempi, cambiano le mode anche le modalità con cui un artista riesce a conquistare una certificazione di “diamante” anche in America. L’ultimo esempio arriva da Post Malone. Un tempo era necessarie 10 milioni di copie vendute, un’enormità. Adesso, invece, è possibile raggiungere questo status calcolando anche “solo” gli streaming di ogni singolo pezzo. E, chiaramente, questo cambia di molto i dati e facilita il processo per raggiungere questo invidiabile record. Resta, comunque, l’evidente successo dei brani in questione. E Post Malone ha appena battuto Bruno Mars in questa categoria.

Fino a poco tempo fa, Bruno Mars era detentore del traguardo con sei canzoni che erano certificante di diamante. Post Malone è rimasto bloccato al secondo posto, a pari merito con Drake e The Weeknd con cinque singoli di diamanti ciascuno. Di recente, tuttavia, ha ottenuto la certificazione di diamante per altre tre diverse canzoni, poiché “I Fall Apart” del 2017, “Better Now” del 2018 e “Circles” del 2019 hanno superato il limite dello status di diamante. L’artista, inoltre, detiene anche il record per il singolo con più certificazioni; “Sunflower”, la sua collaborazione del 2018 con Swae Lee di Rae Sremmurd, è stato disco di platino ben 17 volte. In totale, quindi, i pezzi diamante di Post Malone sono diventati 8.

E quale modo migliore per festeggiare questo risultato se non… pubblicare un disco che includa proprio queste hit certificate? Ecco quindi l’uscita dell’album -a battere il ferro finché è caldo- con tutti gli 8 brani “da record” oltre a “Chemical”, il nuovo singolo che ha pubblicato la scorsa settimana. Sarà il nono pezzo della sua carriera? Qui sotto la tracklist ufficiale di “The Diamond Collection“.

01 “White Iverson”

02 “Congratulations” (Feat. Quavo)

03 “I Fall Apart”

04 “Rockstar” (Feat. 21 Savage)

05 “Psycho” (Feat. Ty Dolla $ign)

06 “Better Now”

07 “Sunflower” (Feat. Swae Lee)

08 “Circles”

09 “Chemical”

Come anticipato, l’album di Post Malone sarà disponibile a partire da venerdì 21 aprile 2023.