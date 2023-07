Sabato 15 luglio 2023 allo Stadio Olimpico a Roma si esibiranno i Pooh. Il live prevede ben 56 brani iconici, più di 3 ore di musica, per rivivere oltre 50 anni di carriera della band che ha fatto la storia della musica italiana, emozionando intere generazioni. Ospiti speciali del concerto: IL VOLO, già presenti anche nella data a Milano. Dopo queste due date evento, da settembre torneranno in tour in tutta Italia, con una serie di date imperdibili per i fan. A seguire la scaletta del concerto allo Stadio Olimpico a Roma e le informazioni sui biglietti ancora disponibili.

Pooh, Roma, Stadio Olimpico, scaletta del concerto, 15 luglio 2023

Il concerto dei Pooh inizierà alle 20.30. Ecco, a seguire, la scaletta del concerto.

Amici per sempre

Canterò per te

Stai con me

Rotolando respirando

Giorni infiniti

Dove comincia il sole (Parte I)

Dove comincia il sole (Parte II)

Isabel

L’aquila e il falco

L’ultima notte di caccia

Eleonora mia madre

Il tempo, una donna, la città

La donna del mio amico

L’altra donna

Stare senza di te

In diretta nel vento

Noi due nel mondo e nell’anima

La mia donna

L’anno, il posto, l’ora

Io e te per altri giorni

Infiniti noi

Parsifal, 1ª parte

Parsifal, 2ª parte

Vieni fuori

In silenzio

Alessandra

Quando una lei va via

Nascerò con te

Piccola Katy

Risveglio

Viva

Grandi speranze

Il ragazzo del cielo (Lindbergh)

Lettera da Berlino est

Dall’altra parte

Tu dov’eri

Orient express

Notte a sorpresa

Cercando di te

Ci penserò domani

Incredibilmente giù

Ali per guardare, occhi per volare

La luna ha vent’anni

Pierre

50 primavere

Uomini soli (con Il Volo)

Io sono vivo

Non siamo in pericolo

Tanta voglia di lei

Dammi solo un minuto

Se c’è un posto nel tuo cuore

Pensiero

Dimmi di sì

Chi fermerà la musica

Pooh, Roma, Stadio Olimpico, biglietti del concerto, 15 luglio 2023

Sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietti per il concerto dei Pooh allo Stadio Olimpico a Roma. Si parte dai 35 euro (zona Distinti Sud/Ovest e Nord/Ovest ALTI) ai 95 euro della Platea Cat. 1. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto dei biglietti.

Calendario tour da settembre 2023, date e città.

Ecco, a seguire, tutti i prossimi live della band, attesa da settembre in tutta Italia:

16 SETTEMBRE – TEATRO ANTICO – TAORMINA

17 SETTEMBRE – TEATRO ANTICO – TAORMINA

19 SETTEMBRE – TEATRO VALLE DEI TEMPLI – AGRIGENTO

21 SETTEMBRE – ARENA FLEGREA – NAPOLI

24 SETTEMBRE – VILLA MANIN – CODROIPO (UD)

27 SETTEMBRE – FIERA – BERGAMO NUOVA DATA

29 SETTEMBRE – ARENA DI VERONA SOLD OUT

30 SETTEMBRE – ARENA DI VERONA SOLD OUT

1 OTTOBRE – ARENA DI VERONA SOLD OUT

5 OTTOBRE – MEDIOLANUM FORUM – MILANO NUOVA DATA

6 OTTOBRE – MEDIOLANUM FORUM – MILANO

7 OTTOBRE – UNIPOL ARENA – BOLOGNA

13 OTTOBRE – PALA ALPITOUR – TORINO

14 OTTOBRE – NELSON MANDELA FORUM – FIRENZE SOLD OUT

15 OTTOBRE – NELSON MANDELA FORUM – FIRENZE NUOVA DATA

18 OTTOBRE – PALA FLORIO – BARI NUOVA DATA