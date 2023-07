I Pooh sono pronti ad esibirsi stasera, 6 luglio 2023, a San Siro, Milano, con l’atteso ritorno live. A distanza di sette anni dall’ultimo concerto, la band si prepara a tornare sul palco del Meazza di Milano con il concerto più lungo della loro carriera. 56 brani, più di 3 ore di musica, per rivivere oltre 50 anni di carriera della band che ha fatto la storia della musica italiana, emozionando intere generazioni. Dopo Milano, l’imperdibile show dei Pooh farà tappa allo stadio Olimpico di Roma il 15 luglio. Ospiti speciali dei concerti negli stadi: Il Volo. A seguire le informazioni sui biglietti e le anticipazioni sulla scaletta del concerto a Milano di giovedì 6 luglio 2023.

Pooh, San Siro, la scaletta del concerto

La scaletta dei concerti è contenuta in “AMICIXSEMPRE 2023” (Warner Music Italy), l’imperdibile raccolta dei più grandi successi dei POOH, uscita venerdì 30 giugno. Ecco la tracklist:

Cd1: 01. Amici Per Sempre, 02. Canterò Per Te, 03. Stai Con Me, 04. Rotolando Respirando, 05. Giorni Infiniti, 06. Dove Comincia Il Sole 1A Parte, 07. Dove Comincia Il Sole 2A Parte, 07. Isabel, 08. L’Aquila E Il Falco, 09. L’Ultima Notte Di Caccia, 10. Eleonora, Mia Madre, 11. Il Tempo, Una Donna, La Città

Cd2: 01. La Donna Del Mio Amico, 02. L’Altra Donna, 03. Stare Senza Di Te, 04. In Diretta Nel Vento, 05. Noi Due Nel Mondo E Nell’Anima, 06. La Mia Donna, 07. L’Anno, Il Posto, L’Ora…, 08. Io E Te Per Altri Giorni, 09. Infiniti Noi, 10. Parsifal (Parte I) 11. Parsifal (Parte Ii) [Strumentale], 12. Vieni Fuori, 13. In Silenzio.

Cd3: 01. Alessandra, 02. Quando Una Lei Va Via, 03. Nascerò Con Te, 04. Piccola Katy, 05. Risveglio (Strumentale), 06. Viva (Strumentale), 07. Grandi Speranze, 08. Il Ragazzo Del Cielo (Lindbergh), 09. Dall’Altra Parte, 10. Lettera Da Berlino Est, 11. Tu Dov’Eri, 12. Orient Express, 13. Notte A Sorpresa, 14. Cercando Di Te.

Cd4: 01. Ci Penserò, 02. Incredibilmente Giù, 03. Ali Per Guardare, Occhi Per Volare, 04. Mediterraneo, 05. Maria Marea, 06. Pierre, 07. 50 Primavere, 08. Solo Voci, 09. Uomini Soli, 10. Io Sono Vivo, 11. Non Siamo In Pericolo, 12. Tanta Voglia Di Lei, 13. Dammi Solo Un Minuto, 14. Se C’È Un Posto Nel Tuo Cuore, 15. Pensiero, 16. Dimmi Di SÌ, 17. Chi Fermerà La Musica.

Pooh, San Siro, biglietti del concerto

Sono disponibili pochissimi biglietti per il concerto dei Pooh a San Siro. Si parte da 39 euro per il terzo anello Blu e Verde non numerato fino agli 89 euro del Primo Anello Rosso Cat. 1. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Dove vederlo in diretta radio e tv

RTL 102.5 trasmetterà in diretta in radiovisione lo speciale appuntamento del 6 luglio dei Pooh. A partire dalle 20:30, in diretta dallo Stadio G. Meazza, gli ascoltatori della prima radiovisione d’Italia potranno seguire la diretta su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky) e sulla piattaforma RTL 102.5 Play.

Apertura dei cancelli prevista alle 16.30.