Il 2021 segna l’anniversario dei 25 anni dei Pokemon, un media franchise di origine giapponese di proprietà della The Pokémon Company, creato nel 1996 da Satoshi Tajiri. Queste creature immaginarie possono essere catturate dagli umani che li possono poi allenare e far combattere fra di loro. Tutto è nato dal Game boy, dal videogioco che, nel corso degli anni, ha dato vita a una vera e propria ‘febbre’ con film, cartoni animati, fumetti e addirittura applicazioni per smartphone che hanno creato una vera e propria mania. E così, per il 25ennale dalla nascita dei Pokémon, l’intenzione è di festeggiare al massimo questa ricorrenza.

Dai rumors e dalle poche anticipazioni che abbiamo, ci sarà una playlist che includerà alcuni dei più celebri e grandi nomi della musica, pronti a interpretare brani e pezzi in omaggio ai personaggi di fantasia. Tra questi, il primo nome ad essere svelato è quello di Katy Perry. La cantante stessa ha condiviso la notizia sui suoi account, senza però sbottonarsi più di tanto. Ma, forse, dando anche qualche indizio interessante.

Guardando il video di lancio dell’anniversario dei Pokemon, notiamo che il filmato si conclude proprio con un disco che suona e riporta il nome di Katy Perry. Possiamo ascoltare pochissimo ma sentiamo la parola “Electric“. E la cantante, nel commentare il suo coinvolgimento nel progetto, cita proprio la medesima parola. E alcuni fulmini affiancano la popstar nell’immagine ufficiale riportata anche sul sito.

Che possa quindi essere “Electric” il titolo del brano inciso dalla Perry per l’occasione? Conferme (o smentite?) sono in arrivo nelle prossime settimane…

Katy ha avuto una breve, ma unica presenza nei videogiochi prima. Nel 2012, ha registrato una versione confusa del suo successo “Last Friday Night” in Simlish per The Sims 3 ed è apparsa nel gioco con un pacchetto di espansione. Sembra quindi certo che canterà musica inedita per i Pokémon.

Qui potete vedere il teaser video.