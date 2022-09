Please don’t go è un singolo dei Double You, uscito nel gennaio 1992. La canzone è una cover di KC and the Sunshine Band del 1980 e permette alla band di esplodere in classifica e di ottenere un ottimo riscontro che li fa partire in tour. Il gruppo è tutto italiano e si è formato a La Spezia, quando William Naraine, Franco Amato, Andrea De Antoni e Riccardo Bronzi iniziano la loro collaborazione artistica. Il successo è imminente quando i quattro ragazzi incontrano nel 1991 il produttore discografico Roberto Zanetti, cantante noto con lo pseudonimo di Savage. Nel gennaio del 1992 esce il primo singolo Please Don’t Go, con il quale i Double You (rimasti in tre dopo l’addio di Riccardo Bronzi) iniziano un tour, che li porterà in mezza Europa. La canzone è una cover di un successo di KC and the Sunshine Band del 1980. Con 3 milioni di copie vendute, Please Don’t Go si aggiudica il disco d’oro e di platino in diversi paesi. Qui sotto traduzione e testo della canzone.

Double You, Please Don’t Go, Significato canzone

Come già intuibile dal titolo, Please don’t go è una preghiera verso l’amata a non andarsene, a restare. Il pezzo dance è un continuo invito a non andare via e non lasciarlo solo (“Ho realizzato un sogno, Ho avuto la fortuna di essere amato, Da qualcuno di meraviglioso come te, Per favore non andare, non andare”).

Please Don’t Go, Ascolta la canzone e guarda il video

A seguire potete ascoltare “Please don’t go”, cliccando qui, invece, il video ufficiale dei Double You.

Double You, Please Don’t Go, Testo canzone

Please don’t go, please don’t go

Please don’t go, please don’t go

Please don’t go, please don’t go

Please don’t go, please don’t go

Babe, I love you so

I want you to know

That I’m going to miss your love

The minute you walk out that door

Please don’t go, please don’t go

Baby, I love you so

I want you to know

That I’m going to miss your love

The minute you walk out that door

Please don’t go, don’t go

Don’t go away

Please don’t go, don’t go

I’m begging you to stay

If you leave at least in my lifetime

I’ve had one dream come true

I was blessed to be loved

By someone as wonderful as you

Please don’t go, don’t go

Don’t go away

Please don’t go, don’t go

I’m begging you to stay

Babe, I love you so

I want you to know

That I’m going to miss your love

The minute you walk out that door

Please don’t go, don’t go

Don’t go away

Hey, hey, hey

I need your love, I’m down on my knees

Beggin’ please, please, please

Don’t go, don’t you hear me baby

Don’t leave me now, oh, no, no

Don’t go, please don’t go

I want you to know

That I, I, I, love you so

Double You, Please Don’t Go, Traduzione canzone

Per favore non andare, per favore non andare

Per favore non andare, per favore non andare

Per favore non andare, per favore non andare

Per favore non andare, per favore non andare

Tesoro, ti amo così tanto

Io voglio che tu sappia

Che mi mancherà il tuo amore

Nel momento in cui esci da quella porta

Per favore non andare, per favore non andare

Tesoro, ti amo così tanto

Io voglio che tu sappia

Che mi mancherà il tuo amore

Nel momento in cui esci da quella porta

Per favore non andare, non andare

non andare via

Per favore non andare, non andare

Ti prego di restare

Se te ne vai almeno nella mia vita

Ho realizzato un sogno

Ho avuto la fortuna di essere amato

Da qualcuno di meraviglioso come te

Per favore non andare, non andare

non andare via

Per favore non andare, non andare

Ti prego di restare

Tesoro, ti amo così tanto

Io voglio che tu sappia

Che mi mancherà il tuo amore

Nel momento in cui esci da quella porta

Per favore non andare, non andare

non andare via

Hey Hey Hey

Ho bisogno del tuo amore, sono in ginocchio

Inizia per favore, per favore, per favore

Non andare, non mi senti piccola

Non lasciarmi ora, oh, no, no

Non andare, per favore non andare

Io voglio che tu sappia

Che io, io, io, ti amo così tanto