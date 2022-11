I Placebo hanno chiesto ai fan di non fare filmati o scattare foto durante i loro concerti. Il duo, formato da Brian Molko e Stefan Olsdal, inizierà il tour nel Regno Unito e in Irlanda del 2022 a Portsmouth domani sera (18 novembre) e ha utilizzato i social media per pubblicare una richiesta diretta al pubblico. Ecco le parole del gruppo:

Cari fan dei Placebo, vorremmo gentilmente chiedervi di NON trascorrere il concerto a filmare o scattare foto con i vostri telefoni cellulari. Rende la performance dei Placebo molto più difficile. Più difficile entrare in sintonia con voi e comunicare efficacemente le emozioni delle canzoni. È anche irrispettoso nei confronti dei vostri compagni di concerto che vogliono guardare lo show, non il retro del tuo telefono. Per favore, siate qui e ora nel presente e godetevi il ​​momento. Perché questo momento esatto non accadrà mai più. Il nostro scopo è creare comunione e trascendenza. Per favore aiutaci nella nostra missione. Con rispetto e amore”

(cliccate qui per leggere il post)

La richiesta è coerente con quanto accaduto già a marzo 2022. I Placebo, infatti, come riportato anche da NME, hanno suonato una serie di concerti intimi “senza telefono” per celebrare l’uscita del loro ottavo album “Never Let Me Go”. E anche in quell’occasione, la band è stata molto chiara per quanto riguarda l’utilizzato di smartphone, per i video o le foto live:

“Chiunque venga visto utilizzare un dispositivo durante l’esibizione sarà scortato educatamente fuori dal locale dalla sicurezza”

A seguire le date della band in Uk e Irlanda, programmate per i mesi di novembre e dicembre:

18 novembre – Portsmouth, Guildhall

19 – Brighton, Centre

21 – Liverpool, Eventim Olympia

22 – Manchester, O2 Victoria Warehouse

24 – Cardiff, Motorpoint Arena

26 – London, O2 Academy Brixton

27 – London, O2 Academy Brixton

29 – Leicester, De Montfort Hall

30 – Leeds, O2 Academy

2 dicembre – Newcastle, O2 City Hall

3 – Glasgow, O2 Academy

5 – Dublin, 3 Arena

7 – Cambridge, Corn Exchange

8 – Birmingham, O2 Academy