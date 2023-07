Nuovo concerto dei Pinguini Tattici Nucleari negli Stadi. Domenica 23 luglio 2023 la band si esibirà allo Stadio Olimpico a Roma con i più grandi successi della loro carriera, esplosa grazie alla loro partecipazione al Festival di Sanremo con “Ringo Starr”. E il resto è storia con pezzi come “Giovani wannabe” o “Ridere”. Qui sotto potete leggere la scaletta delle canzoni e informazioni sui biglietti.

Pinguini Tattici Nucleari, Roma, 23 luglio 2023, la scaletta del concerto

Qui sotto potete leggere la scaletta del concerto allo Stadio Olimpico a Roma con l’ordine di esecuzione dei brani. Il live inizierà alle 21.

Zen

Giovani Wannabe

Tetris

Hold On

La storia infinita

Bergamo

Hikikomori

Coca Zero

Nonono

Ricordi

Lake Washington Boulevard

Scatole

Giulia

Cena di Classe

Irene

Dentista Croazia

Antartide

Freddie

Non sono cool/Scooby doo/L’ultima volta/Verdura/Melting pop/Fede (Dj set)

Ridere

Rubami la Notte

Ringo Starr

Scrivile scemo

Pastello bianco

Pinguini Tattici Nucleari, Roma, 23 luglio 2023, biglietti del concerto

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Roma, domenica 23 luglio 2023. Si parte da 42 euro per la zona Prato fino ai 75 euro della Tribuna Monte Mario Gold. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

La statua della band a Campovolo

Ho sempre pensato che gli artisti siano un po’ come aerei. Decollano e atterrano veloci, si usurano presto e talvolta, purtroppo, cadono. Alla fine servono un solo scopo: portarvi via da un posto, verso un altro. Questo “altro posto” lo decidete voi, voi soltanto. Gli artisti quindi accompagnano, e sanno ballare con la caducità della vita. Un giorno ci sono e l’altro no, come le foglie in autunno. Quando qualcosa di loro rimane, però, gli artisti si stupiscono. Perché non sono abituati a rimanere, ma a “rimanerci”. Ecco perché ci siamo commossi quando abbiamo visto questa statua del maestro @lodolam .

Si trova sul sentiero che porta ad un luogo sacro della musica, Campovolo. Resterà lì per sempre, col vento che la erode e i piccioni che le cagano addosso, e non potrebbe esserci nulla di più poetico. Proprio lì suoneremo il 9 settembre, ultima data del tour più importante della nostra vita (almeno finora!). Per l’occasione stiamo pensando di aggiungere qualche canzone in scaletta, giusto per ringraziare un luogo che ci ha onorati così, oltre che la gente presente. Ci vediamo lì quindi, e come sempre vi ringraziamo di aver scelto di volare con noi. 🐧❤️