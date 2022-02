I Pinguini Tattici Nucleari hanno comunicato ufficialmente le date dei concerti, indoor e outdoor, che terranno nel corso della prossima estate.

I concerti del Dove Eravamo Rimasti Tour, tutti sold out, sono stati riprogrammati a giugno e a luglio di quest’anno. Il rinvio dei concerti nei palazzetti era stato comunicato ufficialmente lo scorso gennaio con un post condiviso sui social con il quale la band aveva manifestato dispiacere e sconforto per il nuovo rinvio delle date (“Siamo allo stremo sia psicologico che professionale, ma nuovamente ci viene chiesto di tenere duro. Cercate solo di capire che stare per due anni senza fare la cosa per cui siamo nati, ci fa sentire segati in due, oltre che vuoti”).

I biglietti già acquistati restano validi per le date corrispondenti del nuovo calendario, che trovate di seguito.

Oltre alle nuove date del tour nei palazzetti, come scritto in apertura, la band ha annunciato nuovi concerti che si terranno quest’estate nelle arene e nei festival.

Anche in questo caso, trovate tutte le date di seguito. I biglietti saranno disponibili dalle ore 14 di lunedì 28 febbraio 2022.

Pinguini Tattici Nucleari, Dove Eravamo Rimasti Tour: nuove date (tutte sold out)

14 giugno 2022 – Conegliano (TV) – Zoppas Arena (recupero 19/02/2022)

16 giugno 2022 – Padova – Kioene Arena (recupero 12/03/2022)

17 giugno 2022 – Montichiari (BS) – PalaGeorge (recupero 11/03/2022)

19 giugno 2022 – Firenze – Nelson Mandela Forum (recupero 14/03/2022)

20 giugno 2022 – Firenze – Nelson Mandela Forum (recupero 15/03/2022)

22 giugno 2022 – Roma – Palazzo Dello Sport (recupero 08/03/2022)

23 giugno 2022 – Roma – Palazzo Dello Sport (recupero 09/03/2022)

25 giugno 2022 – Eboli (SA) – Palasele (recupero 05/03/2022)

27 giugno 2022 – Torino – Pala Alpitour (recupero 26/02/2022)

30 giugno 2022 – Casalecchio di Reno (BO) – Unipol Arena (recupero 28/02/2022)

2 luglio 2022 – Ancona – PalaPrometeo (recupero 03/03/2022)

4 luglio 2022 – Assago (MI) – Mediolanum Forum (recupero 21/02/2022)

6 luglio 2022 – Assago (MI) – Mediolanum Forum (recupero 23/02/2022)

7 luglio 2022 – Assago (MI) – Mediolanum Forum (recupero 24/02/2022)

Pinguini Tattici Nucleari: nuovi concerti estivi outdoor (biglietti disponibili dal 28 febbraio)

9 luglio 2022 – Parma – Parma Cittàdella musica – Parco Ducale

10 luglio 2022 – Alba (CN) – Collisioni Festival – Piazza Medford

14 luglio 2022 – Cosenza – Rendano Arena – Piazza XV Marzo

16 luglio 2022 – Catania – Wave Summer Music – Villa Bellini

22 luglio 2022 – Bergamo – Bergamo Summer Music – Arena Estiva Fiera

24 luglio 2022 – Servigliano (FM) – NoSound Fest – Parco della Pace

26 luglio 2022 – Genova – Balena Festival – Arena del Mare

29 luglio 2022 – Francavilla Al Mare (CH) – Shock Wave Festival – Lungomare Tosti

31 luglio 2022 – Matera (MT) – Sonic Park Matera – Cava del Sole

8 agosto 2022 – Verona – Arena di Verona (evento speciale)

13 agosto 2022 – Cattolica (RN) – Arena Regina