Domani sera l’ultimo concerto del tour più importante della nostra vita. Campovolo, voleremo insieme 🐧❤️. Queste le parole dei Pinguini Tattici Nucleari, via Instagram, il giorno prima del loro atto finale negli Stadi. Il tour della band che ha infiammato l’estate italiana negli Stadi, si è concluso sabato 9 settembre 2023 al Campovolo dopo una serie di sold out e un pezzo – Rubami la notte- che si è imposto in radio e in classifica, senza sfigurare con il boom ottenuto da “Giovani wannabe” nel 2022. A seguire tutte le curiosità, notizie e la scaletta sulla data a Campovolo.

Come in ogni data precedente negli Stadi, ad aprire il concerto è stato un “annuncio straordinario” che rivelava la cancellazione last minute del live. Una voce registrata avvertiva il pubblico presente: “Attenzione signore e signori, ci scusiamo per l’inconveniente ma il concerto è stato annullato“. Così avveniva anche per le precedenti date, come potete vedere nel video qui sotto, a Mestre.

E anche ieri, stessa fedele intro del live:

L’aria di festa è ricordata dal leader dei Pinguini Tattici Nucleari, Riccardo Zanotti, che rivolgendosi ai fan li scalda nel migliore dei modi:

“Campovolo vi rendete conto che questa è l’ultima festa? È una serata storica: abbiamo una città davanti, siete una città. Grazie per essere venuti (…) Che bella energia che c’è stasera, mai fatto un concerto con 80mila persone”

A chiudere l’evento, i fuochi d’artificio che hanno accompagnato le note di “Pastello bianco”, una delle canzoni più amate dal gruppo.

Pinguini Tattici Nucleari, la scaletta del concerto a Campovolo

Zen

Giovani Wannabe

Tetris

Hold On

La storia infinita

Bergamo

Hikikomori

Coca Zero

Nonono

Ricordi

Lake Washington Boulevard

Scatole

Giulia

Cena di Classe

Irene

Dentista Croazia

Antartide

Freddie

Non sono cool/Scooby doo/L’ultima volta/Verdura/Melting pop/Fede (Dj set)

Ridere

Rubami la Notte

Ringo Starr

Scrivile scemo

Pastello bianco

Pinguini Tattici Nucleari annunciano i concerti nei Palazzetti nel 2024

Sorpresa per i fan presenti a Campovolo perché la band ha scelto l’ultima data del tour per svelare le prossime tappe del gruppo nei Palasport nel 2024. Le città saranno Jesolo, Milano, Torino, Pesaro, Bologna, Livorno, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Messina.