I Pinguini Tattici Nucleari si esibiranno in concerto allo Stadio San Nicola a Bari, giovedì 27 luglio 2023. Continua il successo evidente della band che sta collezionando sold out nel tour negli Stadi in programma queste settimane. A seguire la scaletta del concerto a Bari e le informazioni sui biglietti.

Pinguini Tattici Nucleari, Bari, la scaletta del concerto

Ecco, a seguire, la scaletta del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari allo Stadio San Nicola a Bari. Il live inizierà alle 21.

Zen

Giovani Wannabe

Tetris

Hold On

La storia infinita

Bergamo

Hikikomori

Coca Zero

Nonono

Ricordi

Lake Washington Boulevard

Scatole

Giulia

Cena di Classe

Irene

Dentista Croazia

Antartide

Freddie

Non sono cool/Scooby doo/L’ultima volta/Verdura/Melting pop/Fede (Dj set)

Ridere

Rubami la Notte

Ringo Starr

Scrivile scemo

Pastello bianco

Pinguini Tattici Nucleari, Bari, biglietti del concerto

Sono ancora disponibili biglietti per la data dei Pinguini Tattici Nucleari a Bari. Si parte da 49 euro per Tribuna Est e Ovest Superiore Cat 3 fino ai 75 euro della Tribuna Ovest Gold Numerata. Clicca qui per acquistare i biglietti e per tutte le informazioni.

Il successo del tour negli Stadi

Nei giorni scorsi, i Pinguini Tattici Nucleari hanno incantato lo Stadio Olimpico di Roma con le loro due tappe:

Essere una band significa fare compromessi, imparare a dialogare e, ogni tanto, saper fare un passo indietro. Non canto solo io: ognuno si prende il suo momento, il suo spazio e -perché no- i suoi cartelloni 😂 se ci pensate il mondo è soltanto una gigantesca band che, ubriaca a fine serata, sta distruggendo tutto il locale. E Dio, il gestore, giustamente non li vuole più pagare. Ieri, immersi in un caldo folle, ce l’abbiamo fatta di nuovo, Roma! Per la seconda volta è stato un onore suonare con 60.000 cuori che battevano a tempo ❤️

Ecco come arrivare allo Stadio San Nicola di Bari per il concerto di Ultimo:

In autobus

Linea 20 – raggiunge lo stadio San Nicola di Bari dalla Stazione di Bari e dal casello dell’autostrada A14.

Nei giorni delle partite, l’AMTAB prevede un servizio speciale di navette per lo Stadio San Nicola dalla Stazione Centrale e dall’uscita dell’A14.

In treno

Dalla Stazione Centrale di Bari, prendere l’autobus linea 20, che la congiunge con lo Stadio San Nicola e il casello autostradale della A14.

In aereo

Dall’aeroporto Palese di Bari seguire le indicazioni per la statale in direzione Brindisi fino all`uscita Cassano-Bitritto, al bivio girare a destra.

Se si arriva in auto, uscire dall’Autostrada A14 a “Bari Nord/Bari Centro/Brindisi” e prendere la E55. Uscire a “Bari Centro/ Brindisi/ Lecce/ Taranto” e poi prendere l’uscita 10A “Bari Picone/ Via Bitritto/ Policlinico”. Prendere la SS271, girare a destra in Via Privata di Santa Fara e poi in Strada Torre Tresca. Infine prendere Strada Tresca.

Per i tifosi disabili è disponibile un parcheggio riservato in prossimità dell’ingresso n. 6, curva Nord.