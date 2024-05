Petit, il primo Ep del finalista di Amici 2024 (tracklist e canzoni)

Petit, tra i concorrenti più amati di Amici 2024, pubblicherà, domani, venerdì 17 maggio il suo primo EP con 21co Label per Warner Music Italy.

Petit raccoglierà i brani pubblicati degli ultimi mesi, più due tracce inedite ‘Brooklyn’ e ‘Feriscimi’. Nella musica del giovane cantautore, ci sono le sue origini francesi e quelle napoletane, riconoscibili nel flow proprio della stessa scuola di una delle scene più prolifiche dell’attuale panorama musicale.

Durante ‘Amici 23’ Petit ha pubblicato diversi brani che hanno conquistato i suoi fan: ‘Che fai’ – prodotto da Takagi e Ketra e uno dei singoli più ascoltati di questa edizione -, ‘Guagliò’ – prodotto da Zef, scritto quasi interamente in napoletano e ambientato nella città partenopea -, ‘Tornerai’– ballad che ha dimostrato la versatilità dell’artista nel saper spaziare tra generi diversi – e l’ultimo, ‘Mammamì’, una hit prodotta da Dardust che ci farà ballare per tutta l’estate.

Petit, tracklist

Ecco tutte le tracce dell’Ep:

Tornerai

Mammamì

Che Fai

Feriscimi

Guagliò

Brooklyn

Petit, Instore Tour: le date

In attesa della finale di sabato, sono state annunciate le tappe dell’instore tour, che prenderà il via lunedì 20 maggio e lo porterà in tutta la penisola: un momento che i fan staranno aspettando da tempo, un’occasione per incontrare finalmente tutti coloro che continuano a sostenerlo ogni giorno.

Queste tutte le tappe al momento confermate:

lunedì 20 maggio – CC PORTE DI NAPOLI – AFRAGOLA

martedì 21 maggio – CC LE ZAGARE – CATANIA

mercoledì 22 maggio – CC BELVEDERE – SIRACUSA

venerdì 24 maggio – CC GRAN SHOPPING MONGOLFIERA – MOLFETTA (BA)

sabato 25 maggio – CC LE BOLLE – EBOLI (SA)

domenica 26 maggio – CC TIBURTINO – ROMA

martedì 28 maggio – CC MERLATA BLOOM – MILANO

giovedì 30 maggio – CC ELNOS SHOPPING – BRESCIA

sabato 1 giugno – CC I PETALI – REGGIO EMILIA

domenica 2 giugno – CC PORTE DI TORINO – TORINO

giovedì 6 giugno – CC LE BEFANE – RIMINI

venerdì 7 giugno – CC BELPO’ – LODI

sabato 8 giugno – CC PORTE DELLO IONIO – TARANTO

domenica 9 giugno – CC PERLA DELLO STRETTO – REGGIO CALABRIA

lunedì 10 giugno – CC VIBO CENTER – VIBO VALENTIA

sabato 15 giugno – CC FONTI DEL CORALLO – LIVORNO

domenica 16 giugno – CC GRANDE CUNEO – CUNEO