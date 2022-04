Perduto insieme a te, Francesco Bianconi e Malika Ayane: testo, video e significato della canzone

‘Perduto insieme a te’ è il nuovo singolo di Francesco Bianconi e Malika Ayane, uscito mercoledì 20 aprile per Ponderosa Music Records e distribuito da Believe Digital.

Una canzone d’amore per questi tempi maledetti di inquietudine e incertezza, che spero possa dare un po’ di conforto a chi l’ascolta. In fondo è l’unica cosa che possono fare le canzoni, per il loro potere salvifico e taumaturgico: come le poesie, le canzoni uniscono e possono essere un antidoto contro la sofferenza.

Anche l’ex giudice di ‘X Factor’ è entusiasta della collaborazione:

Quando Francesco scriveva già canzoni famose, io avevo appena vent’anni e nessun piano nella vita. Ero rimasta fortemente colpita da come nella sua musica la malinconia fosse portata con leggerezza e naturalezza. Nel tempo, quando ho conosciuto meglio il suo lavoro, mi sono chiesta tante volte come riuscisse a raccontare e cantare tanto bene quello stato d’animo in cui mi trovo spesso ma che non so definire con altrettanta grazia. Poi ci siamo sfiorati mille volte finché non mi ha chiesto di cantarlo insieme e non ho potuto resistere. “Perduto insieme a te” è una canzone bellissima e spero arrivi a più persone possibile.

La parte musicale del brano – mixato a New York da Sam Evian – è curata da Amedeo Pace (il produttore, che per il brano suona anche alcune parti di chitarra), da Angelo Trabace al pianoforte, da Simone Pace alla batteria, da Brian Betancourt al basso elettrico, ed Eleanor Norton e Megan Gould agli archi. Il solo nel secondo ritornello è suonato dallo stesso Bianconi, che doppia la Epiphone Riviera con la sua gloriosa baritono Teisco degli anni Sessanta.

A seguire, trovate il testo della canzone e cliccando sulla foto, invece, il video.

Cerco la luce di un bar

Una vetrina, un aeroplano

che fa disegni in cielo

Ma tutto è cambiato, si sa

Le percentuali della mortalità,

gli uccelli in volo

La fede è già crollata da un po’

I ristoranti sono aperti

però solo a Natale

E tutti i giorni piove malinconia

E vorrei tanto,

prima che il sole vada via,

portarti al mare

Perduto insieme a te,

un tipo come me

Ancora vivo se finisce il mondo, e

Tu resti quel che sei,

e mentre te ne vai

In questi viali allucinati di città

Le nostrе piccole, private atrocità

Le pеrdi insieme a me

Michele Arcangelo ci porta via

Il supermarket e gli incontri nei club,

le discoteche

Le fughe dalla realtà

Per overdose di quotidianità e tranquillanti

Anche i concerti non esistono più

Se corri in chiesa,

non c’è neanche Gesù, tutto scompare

E intanto invecchio,

com’è giusto che sia

E vorrei tanto, prima che il circo vada via,

lasciarmi andare

Perduto insieme a te, un tipo come me

Innamorato se finisce il mondo, e

Restiamo uniti noi, e non cadiamo mai

In questi viali abbandonati di città

Sopra le solite private atrocità

Perduto insieme a te, fottuto come me

Che guardo gli occhi tuoi

E naufrago in aumenti d’entropia

Su una panchina, in strada, o nell’immensità

Perduti io e te.