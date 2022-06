Dal 28 giugno 2022, è disponibile su tutte le piattaforme digitali, Una Ragazza, il nuovo singolo di Malika Ayane, scritto e composto dalla cantautrice insieme a Pacifico e Andrea Bonomo e prodotto da Greg Willen, che arriva a circa due mesi da distanza dalla collaborazione con Francesco Bianconi per il singolo Perduto insieme a te.

Le sonorità del nuovo singolo della cantautrice milanese omaggiano la musica beat anni ’60. Il brano, inoltre, è volutamente ispirato all’omaggio che i Ramones fecero ai The Ronettes con la cover di Baby I love you.

Malika Ayane, per quanto riguarda la sua attività live, è impegnata con il suo Malika Summer Tour 2022 che, a luglio, la vedrà esibirsi a Misano Adriatico (RN), Bergamo, Salemi (TP), Bard (AO) e Castiglione del lago (PG). Ad agosto e settembre, invece, la cantautrice si esibirà a Matera, Pavia e Francavilla Fontana (BR).

Malika Ayane – Una Ragazza: significato canzone

Il testo della canzone è un invito a lasciarsi trasportare dall’istinto curioso che caratterizza ogni essere umano e a farlo con divertimento e con un’altra persona al proprio fianco.

Malika Ayane – Una Ragazza: testo

Quante ore si sprecano

Lascia stare che i conti non tornano

Il boa al tuo collo è di struzzo

Anche i nodi più stretti si sciolgono.

E all’improvviso, alleluia

Non serve un miracolo

Per stare una favola, favola, favola.

Una ragazza come me

Se ride non vuol dire sia felice

Forse sta contando vecchie lacrime

Una ragazza come me

Fa male solo se non sei capace

Di guardare intorno e dire splendido, splendido con te.

Puoi arrivare anche ultimo

Trascinando con te ogni ostacolo

Ma se i forti abbracci ti mancano

Hai pur sempre uno smoking prezioso.

E all’improvviso, alleluia

Per scherzo o per miracolo

Ti senti una favola, favola, favola.

Una ragazza come me

Ti crede se le dici che va bene

Tutto da lontano sembra piccolo

Una ragazza come me

Ti tiene anche se stai per cadere

E se guardi giù il volo è splendido, splendido.

Oh oh oh oh oh,

Oh oh oh oh oh

Oh oh oh oh oh oh,

Tutto è splendido.

E poi all’improvviso, alleluia

Non sarà un miracolo

A far di te una favola, favola, favola.

Una ragazza come me,

Una ragazza come me

Una ragazza come me,

Una ragazza come me

È splendida.