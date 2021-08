Dopo l’accensione del tripode con il Fuoco del Morrone, che avranno il suo fulcro nell’apertura della Porta Santa della 727ma Perdonanza Celestiniana, continuano gli eventi pronti a riempire le strade e le piazze del Capoluogo abruzzese, sempre nel massimo rispetto delle regole e della sicurezza. La manifestazione della Perdonanza 2021, fortemente voluta dal Sindaco Pierluigi Biondi e dal Direttore Artistico il Maestro Leonardo De Amicis.

Sul palco del Teatro del Perdono, allestito nello splendido scenario della Basilica di Collemaggio, stasera, 25 agosto 2021, ci sarà l’esibizione di Gigi D’Alessio che al pianoforte, accompagnato dalla magnifica Orchestra del Conservatorio “Alfredo Casella” dell’Aquila diretta dal direttore artistico della Perdonanza, il Maestro Leonardo De Amicis, omaggerà il pubblico dell’Aquila ripercorrendo in un lungo viaggio i brani della sua carriera, nello spettacolo: “Il racconto”.

Insieme al cantautore, ci saranno ospiti della Perdonanza 2021 Arisa e il rapper Clementino.

Gigi d’Alessio ha collaborato recentemente con Arisa per il Festival di Sanremo 2021, scrivendo il brano “Potevi fare di più”, presentato in gara alla kermesse musicale. Una ballad che ha permesso il ritorno della cantante sul palco del Teatro Ariston. Collaborazioni anche con Clementino, presente nella riedizione del suo ultimo disco, “Buongiorno”.

Inoltre, il calendario di grandi eventi della Perdonanza 2021 continua e domani sera ci sarà ospite Max Pezzali con i suoi successi che hanno fatto cantare intere generazioni. Anche in questo caso, i più grandi successi dell’artista, in programma proprio domani sera a L’Aquila. Max, dopo aver dovuto rinviare il grande evento concerto a San Siro al 2022, è partito in tour con “Max 90 Live”. A seguire le prossime date in calendario:

Venerdì 03 settembre 2021 | Cattolica (RN) @Arena della Regina

Sabato 04 settembre 2021 | Cattolica (RN) @Arena della Regina

Martedì 07 settembre 2021 | Catania @Villa Bellini

Mercoledì 08 settembre 2021 | Catania @Villa Bellini

Sabato 11 settembre 2021 | Vicenza @Piazza dei Signori

Sabato 18 settembre 2021 | Fossano (CN) @Piazza degli Acaja

Domenica 19 settembre 2021 | Fossano (CN) @Piazza degli Acaja