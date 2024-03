Amici 2024, perché Rudy Zerbi non ha dato la maglia a Lil Jolie?

La puntata si apre con Lil Jolie che, secondo Anna Pettinelli, merita il serale. Rudy Zerbi le dà il tempo di scegliere se entrare nella squadra dell’insegnante di canto o se rimanere col suo docente. Il daytime di Amici 2024 vede entrare Nahaze e Ayle in studio, davanti alla Pettinelli.

“Prendiamola con ironia perché se la prendiamo seriamente siamo rovinati” inizia la donna, convocata – anche lei – da Rudy Zerbi. Entra in studio con una serie di barchette (“C’è chi con le classifiche ci fa le barchette e chi le dovrebbe sviluppare”).

“Visto che i problemi aumentano di puntata in puntata, vorrei chiederti se ti sei chiarita le idee, visto che adesso si è aggiunto anche il fumo di Lil Jolie. Adesso hai potenzialmente un posto in più” inizia il professore. “Voi cosa pensate della proposta della professoressa Pettinelli a Lil Jolie?”

Ayle spiega di non aver capito questa cosa:

Zerbi insinua che, se fosse stata contenta della sua squadra, Anna Pettinelli non avrebbe proposto un posto nella sua squadra per Lil Jolie.

Rimangono 4 maglie disponibili per 6 allievi, quindi due di loro sono a rischio eliminazione. Ayle riprende parola:

Anna Pettinelli spiega la sua posizione su Lil Jolie:

“Ha fatto un bellissimo percorso, l’ha fatta cantare per tre volte e l’ha rimandata a posto. Zerbi non è convinta di lei. L’ha affossata per mesi”