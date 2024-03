Amici 23 partirà con il serale sabato 23 marzo 2024. Dopo l’ultima puntata di “C’è posta per te”, in onda il 16 marzo, tornerà in prima serata il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Domenica 17 marzo andrà in onda probabilmente uno speciale riassuntivo di questa edizione con i casting e il percorso dei concorrenti che hanno ottenuto l’accesso per lo step finale del programma. Per questo motivo, oggi non ci sarà alcuna registrazione né tantomeno anticipazioni legate al prossimo appuntamento con Amici.

Si dovrà attendere la prossima settimana per scoprire gli spoiler sulla prima puntata del serale che, anche quest’anno, verrà registrata qualche giorno in anticipo rispetto alla messa in onda. Del resto ormai le squadra sono composte e non resta che aspettare l’esordio del sabato sera.

Le squadre di Amici 23

Ecco le tre squadra del talent show. La prima è composta da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Gli allievi sono Kumo, Lucia, Mida, Nicholas (ex allievo di Raimondo Todaro), Sarah e Sofia.

Poi abbiamo la squadra Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. I componenti sono Ayle, Gaia, Giovanni, Lil Jolie (ex allieva di Rudy Zerbi) e Martina.

Infine il classico composto da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, sempre in coalizione nel talent show. A formare la loro squadra sono Dustin, Holden, Marisol e Petit.

I giudici di Amici 23

Dopo il successo della scorsa edizione, lo slogan è sicuramente “Squadra che vince non si cambia”. Ed è per questo motivo che, a formare la giuria, saranno ancora Cristiano Malgioglio (voto noto anche su Rai 1 come giudice di Tale e Quale Show), Giuseppe Gioffrè ballerino che ha visto nascere il suo percorso professionale e artistico proprio ad Amici e, infine, Michele Bravi, cantante che ha trionfato a X Factor.

Non si sa ancora quanti saranno gli eliminati della prima puntata. Potrebbero essere due come anche un solo allievo costretto da abbandonare il talent show.