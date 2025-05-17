Una storia d’amore vissuta, loro malgrado, sotto le luci dei riflettori: Elodie e Marracash hanno fatto sognare il pubblico.

Perché è finita tra Elodie e Marracash: i motivi dell’addio

Galeotto fu il video di Margarita che li fece incontrare. Era il 2019 ed Elodie e Marracash era presi dalle proprie carriere, senza sapere che proprio il lavoro e la passione in comune per la musica, un giorno di quell’anno avrebbero fatto incrociare le loro strade, ma in maniera speciale:

“Lo avevo incontrato a un suo concerto anni fa, ma non mi era simpatico e forse lui non mi aveva nemmeno notata. Poi durante il video io ero già imbarazzata perché non volevo ammetterlo, ma in realtà già un po’ mi piaceva. Come background di vita per tante cose siamo simili. Artisticamente siamo molto distanti io sono un’interprete, lui è un rapper. Abbiamo percorsi musicali distanti, ma ci incontriamo poi in mezzo bene, mi sembra…”

Raccontava così Elodie a radio Deejay l’ inizio della sua storia d’amore con Fabio Bartolo Rizzo, che allora era ancora in corso: due anni insieme, un red carpet a Venezia 77 e decine e decine di pagine rosa a parlare di loro. Tutto finito.

Le cause dell’addio

Una delle storie sentimentali più amate dal pubblico è senza dubbio quella di Elodie e Marracash, che è durata poco ma intensamente: il tempo di incantare, far sognare e stordire gli addetti del gossip che non li hanno lasciati in pace un secondo. “È stata una storia che ha colpito tantissimo l’immaginario italiano. Quindi lo capisco, ma tutto questo non fa per me”. Ha commentato poi Marracash in un’intervista a Basement, podcast di Gianluca Gazzoli.

La fine della relazione tra Elodie e Marracash è arrivata dopo l’estate del 2021 e nonostante sia stata tenuta riservata, il pubblico ha continuato a interrogarsi sui motivi della loro separazione. Perché si sono lasciati?

La risposta è arrivata nel tempo, soprattutto attraverso un’intervista rilasciata da Elodie al settimanale Grazia. La cantante ha descritto la relazione come un amore profondo ma complesso, che lei stessa ha scelto di interrompere per un bisogno di ritrovare se stessa. Ha dichiarato di non essere mai riuscita a immaginare un futuro familiare con Marracash:

“Non riesco a pensare a me e lui genitori. Non ci poteva essere spazio per un bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto”. Le sue parole

La cantante ha spiegato che, nonostante i sentimenti forti, tra loro non c’è mai stata convivenza e che le sue crisi personali hanno finito per influenzare anche la relazione, prima di sottolineare di sentirsi libera, insofferente alle etichette delle relazioni tradizionali, e che anche Marracash condivideva in parte questa visione. “Che cosa significa che sono la ‘tua’ fidanzata? […] Io odio le regole che impone la coppia”.

Poi arriva Sanremo 2023, a cui Elodie partecipa con il brano “Due“. Secondo molti, la canzone è un chiaro riferimento alla storia finita con Marracash, descrivendo un amore travagliato da cui Elodie è uscita per salvarsi. Dopo la rottura, la cantante ha avuto un breve flirt con Davide Rossi, per poi iniziare una storia stabile con Andrea Iannone, motociclista ed ex di Belen Rodriguez. Con Iannone, Elodie ha fatto un passo che non aveva mai fatto con Marracash: la convivenza, cominciata all’inizio del 2023.

La fine della storia tra Elodie e Marracash è dipesa da profonde differenze di visione sulla vita e sul futuro e forse anche dalla forte pressione mediatica. “Con i gossip che galoppavano, non volevo dare spiegazioni sui social. Ci siamo conosciuti sul set di un video e abbiamo pensato che sarebbe stato bello chiudere il cerchio con un altro video” dichiarava Marracash durante la promozione di Crazy Love, canzone simbolo del loro amore.