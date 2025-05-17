Perché Chris Brown è stato arrestato

Chris Brown è stato arrestato, con l’accusa di “gravi lesioni personali“, al Lowry Hotel, un albergo a cinque stelle di Manchester. Il cantautore statunitense sarebbe stato il protagonista di un episodio che risale al 2023, cioè una presunta aggressione avvenuta in una discoteca di Londra nel corso del suo tour. Secondo quanto detto dai media britannici, tra cui The Sun, il 36enne sarebbe stato fermato nelle prime ore del mattino dagli agenti della polizia metropolitana di Londra.

La denuncia e i precedenti del cantante

Il produttore musicale Abe Diaw ha presentato l’accusa nei confronti di Chris Brown. Proprio lui ha infatti dichiarato di essere stato colpito alla testa con una bottiglia dall’artista all’interno del Tape, un famoso club di Londra, e in seguito preso a calci e pugni mentre era a terra. L’uomo aveva inoltre riportato delle ferite, tanto che era stato anche ricoverato in ospedale.

Secondo quanto riportato dal The Sun, questo episodio sarebbe avvenuto “senza motivo apparente“. C’è da dire che Brown era stato condannato anche nel 2009 per aver aggredito Rihanna – sua ex compagna – in occasione della vigilia dei Grammy Awards.

Il tour a rischio

Il cantante dovrebbe tenere un tour mondiale nel Regno Unito il mese prossimo, ma a seguito dell’arresto i concerti potrebbero essere interrotti. Il cantante è tra l’altro coinvolto anche in un’altra controversia legale, dato che ha intentato una causa da 500 milioni di dollari contro Warner Bros. e ha accusato la casa di produzione di averlo diffamato nella docuserie Chris Brown: A History of Violence, andato in onda nel 2024 su Investigation Discovery. Secondo quanto detto dai legali del cantautore statunitense, il documentario lo avrebbe definito “strupratore seriale e un molestatore sessuale“.

Chi è Chris Brown

Cantante e autore-compositore, Brown ha ottenuto il successo internazionale soprattutto con il suo secondo album Exclusive. Ha infatti iniziato la sua carriera negli anni 2000 come artista R&B e ballerino. I suoi brani più famosi sono Run It!, Kiss Kiss, With You e Forever. Nel 2012 ha pubblicato l’album Fortune, che è stato accolto dalla critica. Ha inoltre pubblicato album e singoli di successo, e nel 2019 è uscito il suo disco n.9 intitolato Indigo. Oltre alla sua attività di rapper, è anche ballerino e ha ricevuto numerosi premi per le performance.

Brown ha inoltre recitato nel piccolo schermo più di una volta, apparendo anche in una puntata della serie One on One e in quattro puntate della quarta stagione di O.C. Il debutto al cinema è invece avvenuto con i film Stomp the Yard e Total Request Live. L’artista ha partecipato allo show di MTV My Super Sweet 16, durante il quale ha spento le sue 18esime candeline.