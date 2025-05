Perché Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti si sono detti addio

Lui è uno dei cantanti più acclamati del panorama musicale italiano, lei è la riservatissima conduttrice e giornalista del Tg1: tra loro c’è stata una storia d’amore vissuta lontana dalle luci dei riflettori, ma sussurrata sulle pagine di cronaca rosa. Poi l’annuncio della rottura. Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti hanno fatto sognare i fan, soprattutto quelli del cantautore bolognese, che hanno cercato il sentimento che li univa nella canzoni del suo ultimo album di grande successo “AlaskaBaby”.

Cesare Cremonini è un cantautore amatissimo: i suoi brani sono romantici e spesso parlano di grandi amori, finiti, appena sbocciati, sono poesie dedicate a donne che hanno lasciato il segno nella sua vita. “Ora che non ho più te” è una hit che ha scalato in brevissimo tempo le classifiche, arrivando prima, tra le più ascoltate: un traguardo che aveva raggiunto solo con 50 Special, primo singolo della sua band Lùnapop.

Molti si sono chiesti se la canzone abbia qualche legame con Giorgia Cardinaletti, ma non è così, anche se una canzone dedicata alla giornalista ci sarebbe. Tuttavia, la domanda che da tempo rimbomba tra le pagine del gossip è solo una: perchè si sono lasciati? C’è speranza di un riavvicinamento?

I motivi dell’addio e il recente indizio social

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti si sono detti addio dopo un anno e mezzo di relazione. Un legame concretizzato dopo un primo incontro per un’intervista. La bella giornalista della Rai e il cantautore si sono visti per la prima volta durante la presentazione del singolo “Stella di mare“. Secondo i rumors lui per ringraziarla l’avrebbe invitata al suo concerto, dove poi sarebbe scoccata la scintilla.

La loro relazione è rimasta segreta per qualche mese, ma i paparazzi in agguato hanno immortalato un loro bacio durante una vacanza del 2023, prima di essere visti insieme a Pesaro, durante le nozze di Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini. Pur non parlando pubblicamente del rapporto, Giorgia Cardianeletti in Tv per rispondere a Riccardo Rossi, durante una chiacchierata davanti alle telecamere ha svelato: “Ero a Londra con Cesare Cremonini“, confermando così pubblicamente la relazione.

Nel 2024 arriva la notizia della separazione. A darne l’annuncio è il settimanale Chi specificando anche che i “motivi dell’addio non sarebbero da ricondurre a ‘carriere o terzi incomodi’”. Un riserbo che conferma la stessa riservatezza che la coppia ha mantenuto per tutto il periodo in cui sono stati insieme. Tuttavia, mentre alcune indiscrezioni fanno sapere che “Ragazze facili“, brano dell’ultimo progetto discografico di Cremonini è proprio dedicato a lei, in queste ultime ore si fanno avanti dolci illazioni su un loro presunto ritorno di fiamma.

A parlare questa volta sono i social. Secondo i fan dell’ex coppia, che hanno occhi da falco per certe cose, i due avrebbero ripreso a seguirsi su Instagram. Un segnalazione condivisa anche da Deianira Marzano che ha amplificato la notizia rendendola virale. A questo punto si comincia a pensare che forse la separazione era solo temporanea, che forse la coppia si è riunita. Niente è confermato, ma la speranza nei fan, di rivederli nuovamente insieme c’è tutta ed è reale.