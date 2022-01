Niente consueto appuntamento con Amici 2022, oggi, 30 gennaio. La puntata domenicale salta, infatti, a causa di alcuni professionisti di ballo risultati positivi al Covid. E’ diventato quindi impossibile registrare la puntata nei giorni scorsi, come accadeva sempre dallo scorso settembre.

Si avvicina, intanto, lo sbarco di Amici 2022 nel serale del sabato sera, previsto per il mese di marzo. In queste settimane, i professori dovranno confermare le maglie ai loro alunni e i concorrenti si dovranno impegnare al massimo per meritarsi la felpa e un posto tra i banchi della 21esima edizione del talent show. Nelle settimane scorse, Cosmary non aveva del tutto convinto la sua insegnante di ballo, Alessandra Celentano, mentre Albe era stato messo in discissione da Anna Pettinelli. L’insegnante ha invitato il cantante a trovare una sua identità ben precisa, confessando di essere poco entusiasta delle sue esibizioni durante le cover di canzoni non sue. I dubbi verranno confermati o smentiti nel corso delle prossime settimane? Ricordiamo che, ad oggi, LDA ha conquistato un disco di platino con “Quello che fa male” mentre Albe un disco d’oro grazie a “Millevoci”.

Ecco il regolamento di Amici 2022: