Salta la puntata di Amici 2022 in onda domenica 30 gennaio. Le registrazioni sono state inizialmente rinviate e poi annullate a causa del Covid-19. L’annuncio è stato dato in anteprima da Giuseppe Candela di Dagospia:

FLASH! IL VIRUS SBARCA AD "AMICI": CAUSA COVID SALTA LA PUNTATA DOMENICALE DEL TALENT CONDOTTO DA MARIA DE FILIPPI. SONO RISULTATI POSITIVI DIVERSI BALLERINI PROFESSIONISTI, AL SUO POSTO UNO SPECIALE CON MONTAGGIO E SENZA STUDIO… #amici20https://t.co/azvh1uOena — Giuseppe Candela (@GiusCandela) January 27, 2022

Diversi ballerini, quindi, come sottolineato, sarebbero risultati positivi al Covid. rendendo impossibile registrare la puntata che sarebbe andata in onda domenica 30 gennaio.

E i concorrenti? Non dovrebbero esserci problemi poiché i ragazzi sono isolati dall’inizio del programma e anche quando fanno lezione indossano mascherina Ffp2 e sono separati dai docenti o professionisti dal plexiglas.

Cosa andrà in onda al posto del consueto appuntamento domenicale di Amici 2022? Secondo le indiscrezioni una sorta di puntata stile dytime, senza la presenza della conduttrice, senza ovviamente sfide o eliminazioni.

E’ la prima volta, da quando l’emergenza Coronavirus è arrivata nel nostro Paese, la cancellazione di un appuntamento pomeridiano (o serale) del talent show. Bisognerà capire le tempistiche e attendere i tamponi negativi dei professionisti per voltare definitivamente pagine e ricominciare a registrare.

Nelle settimane scorse, dopo la pausa natalizia, tre docenti si erano collegati da casa durante lo speciale pomeridiano della domenica. In quel caso, era stato possibile continuare anche grazie alla distanza e al collegamento in remoto dei tre docenti, Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Veronica Peparini.

Cosa sarebbe accaduto domenica in puntata? Sicuramente i ragazzi si sarebbero trovati di fronte ad un’altra gara di canto giudicata da un ospite. E in quel caso, l’ultimo arrivato -a discrezione del proprio professore di riferimento- avrebbe potuto rischiare di lasciare il programma, a un paio di mesi circa dall’inizio del serale, previsto per marzo.

Vi terremo aggiornati.